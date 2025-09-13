用創意和AI拍片 台南長榮女中「你不是一隻喵」奪反霸凌金獎

用創意和AI拍片，台南市長榮女中「你不是一隻喵」作品奪反霸凌高中職組金獎，由教育部學特司長吳林輝（左）頒獎。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕為深化學生對毒品危害與校園霸凌議題的認知，教育部今（13）日舉辦教育部第7屆「我的未來我作主」反毒反霸凌影音創作競賽頒獎，台南市長榮女中團隊以「你不是一隻喵」拿下反霸凌高中職組金獎，成員分享她們是第一次挑戰用AI協助拍片，比真人拍攝的成本高，未來會繼續致力於影音創作。

長榮女中團隊「你不是一隻喵」作品，以可愛貓咪角色為比喻，探討校園霸凌中的「求助」，透過一隻小貓的沉默與掙扎，呈現出許多人在面對霸凌時的無助與不安，團隊想藉此作品強調，人類有聲音、有力量，只要勇敢說出口，就會被聽見。

教育部學特司司長吳林輝表示，今年共有278件作品參賽，36件作品入圍，其中多件作品使用AI協助創作，展現新世代學生善用科技工具的能力，「你不是一隻喵」金獎作品更受到評審稱讚為「教科書等級的內容」，參賽作品在視覺特效、音樂設計與動畫表現等皆有亮眼表現，展現學生對反毒反霸凌議題的關注。因為是現場揭曉結果，得獎者尖叫聲不斷，金獎獎金5萬元。

反霸凌國中小組金獎是台中市僑仁國小「陪你一起勇敢」作品；專科以上組金獎是開南大學「沉默之後」作品，得獎者提醒大家，沉默無法解決霸凌問題，唯有理解和勇氣才能改變，如果黑暗中有罪惡，就讓陽光灑進每個角落。

輔仁大學以「我們可以重新開始，修復式正義的第一步」拿下銀獎，得獎者分享，這是以她舅舅童年的故事發想，舅舅是霸凌者，當時以為只是開玩笑，但當他成為爸爸時，才意識到霸凌的嚴重性，錯誤不是句號而是逗號，不是結束，而是另一個轉折的開始，每個人都會犯錯，但如果願意修復，一切就會變得更好。

此外，反毒專科以上組金獎是中華大學「反毒妙招，他們來教你」作品，高中職組金獎是苗栗高商「蝶」作品，國中小組金獎是澎湖縣澎南國中「校園裡沒說完的故事」作品。教育部說明，得獎名單及影音將在精修後公告在教育部防制學生藥物濫用資源網（https://enc.moe.edu.tw/home），以及我的未來我作主臉書粉絲專頁（www.facebook.com/antidrug.edu/）。

教育部今日舉辦第7屆「我的未來我作主」反毒反霸凌影音創作競賽暨113年「防制學生藥物濫用」績優教育單位頒獎典禮。（教育部提供）

