    首頁　>　生活

    下週飆37度高溫 週三後注意南邊熱帶擾動

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/09/13 17:25

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天週日仍要注意午後雷陣雨！中央氣象署預報，明天（14日）午後西半部地區及山區仍有局部短暫雷陣雨，但下週一、二兩天太平洋高壓變完整，大台北有37度以上的極端高溫。另外，下週三之後要注意台灣南邊的低壓帶發展，少部分模式預測會出現熱帶性低氣壓。

    氣象署預報員劉沛滕表示，明天過後會短暫回到高溫炎熱的天氣型態，下週一、二兩天太平洋高壓強度完整且變得較強，大台北、中南部地區普遍有36度以上高溫，大台北地區更可能有37度以上高溫，且午後雷陣雨減少，僅剩下南部部分地區和山區有局部短暫雷陣雨。

    「下週三（17日）起天氣轉變，西半部的午後雷陣雨範圍再度擴大」，劉沛滕表示，受太平洋高壓北退影響，台灣南邊的低壓帶雲系發展，台灣吹偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，下週三午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    劉沛滕說，下週四（18日）以後水氣更多，西半部地區午後也有局部短暫雷陣雨。他也指出，下週四之後要注意南邊低壓帶的發展，目前確定的是會有低壓帶、但僅有少部分模式預測會有熱帶性低氣壓，至於在哪生成、強度為何、往哪邊走，甚至有沒有颱風？這些都還要再觀察。

