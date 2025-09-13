花嶼電力地下化施工致東面住戶停電 找不到水電廠商馳援

花嶼離島進行台電地下化工程，導致部分住戶停電。（黃國揚提供）

2025/09/13 17:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電澎湖離島地下化工程今年輪到台灣最西花嶼離島，卻發生電壓不足問題，導致東面7-8戶住戶，包括學校、衛生室部分地區無電可用，天氣炎熱，無法使用冷氣，有住戶熱暈。澎湖縣議員陳佩真及望安鄉公所都介入協調，希望盡速由馬公招募水電廠商，緊急趕往花嶼救援。

電壓不足，花嶼社區部分地區特別是東面住戶昨天傍晚無電可用，若在週一之前沒有修好，學校就沒辦法運作，特別是午餐食材處理，還有天氣炎熱可能造成學生中暑。望安鄉公所已經連繫台電緊急搶修，台電說會確認問題，派員過去。

台電檢驗廠商說，地下火線熔掉，是村民過度用電造成的。安檢員說，可以找會配電的水電工修繕，鄉公所立即從馬公找水電廠商，但路途遙遠，可能要過夜，目前沒有廠商願意。

安檢員說，早期花嶼應該是有請水電換線，島上大部分線徑都是20，就那一小段線徑小於20，所以用電量大一定會燒，因此線徑要換粗的，20線徑以上的。但目前聯繫了幾家廠商，都不願意接，唯一問到的廠商要求2件事，確認戶數及戶號，並請台電協助，看能不能挖開路面，但台電說，花嶼線路就算知道哪幾戶，也沒辦法找到有問題的線路，因為這邊配線很亂，唯一方法可能要多接幾條明線，目前仍在協調中，最怕無功而返，導致停電時日延長。

花嶼國小也遭停電波及，週一不復電會影響營養午餐及上課品質。（黃國揚提供）

