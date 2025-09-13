一顆蛋黃酥240大卡！彰化不二坊15顆裝吃下去 等於2天熱量

一顆蛋黃酥熱量高達240大卡，彰化名店不二坊的15顆裝蛋黃酥吃下一整盒，熱量相當於成年男性近兩天的熱量需求。（資料照）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化名店不二坊蛋黃酥每逢中秋節前必掀排隊潮，店家明天（14日）起暫停門市販售19天，代購價狂飆到一盒15顆要價1500到1600元，等於每顆100元。但營養師提醒，別只看價格翻倍，熱量也是翻倍驚人，每顆55公克的蛋黃酥約240大卡，一盒15顆等於3600大卡，相當於成年男性將近兩天的熱量需求，吃下去的負擔恐怕比排隊還重。

有網友認為，代購業者頂著大太陽排隊好幾個小時，為了賺取價差還算情有可原；但一般民眾花了數小時辛苦排隊，買到固然開心，吃下肚的熱量負擔恐怕比排隊更沉重。

有網友戲稱，一顆蛋黃酥的價格抵得上一碗滷肉飯或一顆肉圓，熱量卻高達240大卡，根本是花錢買負擔。也有人反諷，「在大太陽底下苦等好幾個小時，只為了買回一盒3600大卡的熱量」，與其排隊受罪，不如沒買到還更健康。

不少網友建議，市面上好吃的蛋黃酥選擇眾多，如果真的喜歡不二坊的蛋黃酥，可以等到中秋節後的「淡季」再來買，屆時不僅省荷包，還能避免人擠人。

不二坊蛋黃酥外皮酥脆、內餡濃郁，加上整顆鹹蛋黃，被許多老饕視為中秋節必備點心。但每到中秋前夕，排隊人潮不僅造成交通混亂，警方必須出動維持秩序，隨之而來的垃圾、噪音問題也讓周邊居民感到十分頭痛。

彰化縣衛生局提醒，蛋黃酥油脂和膽固醇含量高，經常不知不覺就超標。建議淺嚐即止，並搭配茶飲或與親友分次分享，才能避免造成身體過大的負擔。

今天週六也是店家暫停門市營業19日最後一天開放門市販售，排隊大軍湧現。（民眾提供）

