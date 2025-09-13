赴韓國釜山、大邱吸遊客 祭「台灣感性」端出芒果冰、珍奶台味

台灣復古拍立得，吸引許多韓國親子客群拍照留念。（觀光署提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕韓國來台旅客今年1月到6月已突破53萬人次，是來台國際旅客第三大市場。釜山金海機場及大邱機場去年度年載客量合計高達近2000萬人次，是韓國南部地區吞吐量最大的兩個機場。

交通部觀光署今天（13日）說，為持續拓展韓國南部市場，瞄準韓國南部民眾強勁的消費潛力，4月於首爾舉辦推廣會，9月再度攜手包含地方政府、風景區管理處、旅行社、飯店及國籍航空公司等19個單位、33位台灣代表團前進釜山與大邱兩大南部城市，以「復古潮味，台灣」為主題吸引韓國觀光客。

觀光署更邀請駐韓國台北代表部、釜山觀光公社、釜山觀光協會、大邱觀光協會各業界代表和媒體等近百位嘉賓共同參與，搭配機票、飯店住宿券等抽獎活動，提高韓國業者送客來台的興趣及意願。

觀光署說，近年「台灣感性」在韓國社群平台掀起熱度，成為吸引韓國旅客的關鍵字，為讓韓國民眾更直觀感受台灣的獨特情調，觀光署今天（13日）在大邱LATELY92、明天在釜山Space oneZ兩間知名大型咖啡廳舉辦台灣觀光Roadshow。

觀光署說，活動以「復古潮味，台灣」為主題，呼應「台灣感性」風潮，現場以懷舊遊戲像素風格設計多處趣味拍照打卡區，結合帶有台灣特色的幸運籤詩扭蛋、重現街頭畫師風情的漫畫似顏繪，以及充滿台灣老相館懷舊感的復古照相館等互動體驗，讓韓國民眾在遊戲中，感受台灣的懷舊魅力。

觀光署在活動中更端出芒果冰、三明治、牛軋餅、珍珠奶茶等台灣道地美食，搭配「虎劇團x Pago鼓隊」合作舞台Shake It Like Boba，扯鈴演出融合擊鼓強而有力的節奏，將現場打造成一場熱鬧的珍珠奶茶派對，邀請韓國民眾來台灣「喝一杯」。

壓軸的「台灣知識問答」則以台韓來回機票與豪華住宿券為大獎，引爆全場熱潮；完成問卷或拍照打卡的民眾，也能抽中限定好禮，成功吸引不少韓國民眾前來參加，一同體驗獨特的台式浪漫氛圍。

觀光署說，希望透過本次活動，結合業者的力量，強化台灣在韓國市場的旅遊形象與吸引力，力推台灣跨縣市、跨山海的旅遊路線，並搭配「台灣感性」話題在韓國的持續發酵，吸引韓國旅客能一來再來台灣，深度走訪台灣各地的美景，力拚今年韓國訪台人次再創新高。

虎劇團和Pago鼓隊將「珍奶遊行」帶到釜山。（觀光署提供）

韓國大邱民眾擠爆現場。（觀光署提供）

民眾體驗製作超夯專屬喔熊拼豆吊飾。（觀光署提供）

交通部觀光署攜手台灣19個觀光單位於釜山樂天酒店舉辦觀光推廣會，吸引33家韓國業者出席，促成逾百場洽談。（觀光署提供）

台灣觀光推廣會圓滿落幕，台韓業界代表合影留念。（觀光署提供）

