屏東「銀閃閃跨界挑戰賽」 長輩PK電玩、積木「太好玩了！」

屏縣銀閃閃跨界挑戰賽的組合式關卡。（記者羅欣貞攝）

2025/09/13 17:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕鼓勵長輩打破年齡框架，勇敢嘗試新事物，屏東縣政府今（13）日在縣立體育館舉辦「LEVEL UP！銀閃閃跨界挑戰賽」，吸引68個隊伍、超過600位55歲以上民眾報名參加，活動最大亮點是首度加入電玩遊戲與積木創作兩項競賽，原來擔心玩不來的長輩們最後都挑戰成功，直呼「太好玩了！」

今年的競賽項目有電玩、積木及組合式關卡等3項，對許多長輩而言，電玩遊戲常被視為年輕人的專利，積木則是孫子童年玩具。今年縣府社會處特別挑選適合長輩的遊戲內容與積木任務，鼓勵長輩親身體驗數位互動樂趣，透過積木激發創造力與空間感，並維持手部靈活度與認知活化。

「我不會玩啦！」、「我跟不上節奏咧！」不少長輩原本對參加電玩競賽感到猶豫，但在工作人員引導與隊友鼓勵下，紛紛放下顧慮勇敢嘗試，不但笑聲不斷，還直呼「原來電玩也可以這麼簡單、有趣！」

積木競賽分為兩組，「速度組」參賽隊伍事前會收到一組指定積木，可在家中練習熟悉拼裝流程，活動當天再進行限時挑戰，考驗記憶力與手眼協調；「創意組」則鼓勵自由發揮，現場即興拼出獨特造型，展現長輩的童心與巧思。有長輩說，在家練習時，孫子成了最佳教練，教他如何看圖示，陪著一起拼模型，成為祖孫間難得的互動時光。

屏縣府表示，銀閃閃跨界挑戰賽是盼透過有趣的挑戰和比賽，鼓勵更多長輩走出家門，結交朋友，豐富生活圈，讓日子過得更精彩，未來也將持續推出更多結合趣味與健康的活動，讓長輩在熟悉與新奇之間，找到屬於自己的快樂節奏。

挑戰電玩比賽，刺激有趣。（記者羅欣貞攝）

屏縣銀閃閃跨界挑戰賽的積木創意組，長輩們發揮創意蓋自己的城堡。（記者羅欣貞攝）

屏縣銀閃閃跨界挑戰賽大合照。（屏東縣政府提供）

