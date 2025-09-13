交通部、遠通、uTagGo辦道安童樂會 推「校外教學安全Go」線上互動遊戲

遠通電收、uTagGo與靖娟基金會推出《校外教學安全Go》線上互動遊戲。（遠通電收提供）

2025/09/13 17:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕遠通電收今天（13日）與交通部、台中市政府、高速公路局、國道公路警察局、靖娟兒童安全文教基金會、徐元智先生紀念基金會與統一超商，在國道清水服務區舉辦「停讓e起來、安全Tag上來-道安童樂會」公益活動，也推「校外教學安全Go」線上互動遊戲。

交通部政務次長陳彥伯指出，今年1至6月全國交通事故死亡人數1368人，較去年同期減少68人，降幅4.7%；與前年同期相比則減少201人，降幅達12.8%；雖呈現下降，但距離年減7%的趨勢目標及「零死亡願景」仍有不小差距。

高公局局長陳文瑞表示，今年交通安全月集結全台22縣市、14個部會及9大委員會推廣「停讓文化」，以及超過130家企業主動加入「交安守護企業」行列。除此之外，高公局致力於降低國道事故率，連續4年攜手遠通電收在國道服務區舉辦道安宣導活動，也期望各界加入倡導，提升台灣交通安全。

遠通電收是活動主辦單位，總經理張永昌表示，遠通與uTagGo運用數位科技，除了將ETC延伸至停車便民服務，也用以守護包括兒童、高齡及聽覺障礙者在內的交通弱勢族群（Vulnerable Individual Protection Services, VIPS），未來將持續號召企業一同響應政策，以科技助力道安。

遠通電收自2018年起參與靖娟「小黃帽計畫」，並合力製作三部「兒童道安數位教材」與交通安全繪本，累計近3千所學校申請、觸及超過30萬名學童。靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏指出，交通事故長年是造成兒童死傷的主要原因，其中高達8成為「乘客」角色，包括父母日常接送或校車及校外教學的移動需求。

今年靖娟與遠通、uTagGo推出「校外教學安全Go」線上互動遊戲，讓師生與親子能透過平板輕鬆學習並辨識乘車、上下車及停車場環境中的潛在危險行為。遊戲網址（https://www.safego.tw/ ）。

國道公路警察局副局長陳杏結提醒，今年國道死亡事故中，有近35%與「未繫安全帶」有關，顯示「安全帶」依然是生死關鍵，未繫安全帶者被拋出車外的機率比有繫者高3倍，致死率更高達3.6倍，警方已導入AI偵測系統監控未繫安全帶情形，並加強取締。

遠通電收總經理張永昌配戴模擬視力老化的眼鏡，與小朋友一起體驗長者過馬路的困難。（遠通電收提供）

