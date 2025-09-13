為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    交通部、遠通、uTagGo辦道安童樂會 推「校外教學安全Go」線上互動遊戲

    遠通電收、uTagGo與靖娟基金會推出《校外教學安全Go》線上互動遊戲。（遠通電收提供）

    遠通電收、uTagGo與靖娟基金會推出《校外教學安全Go》線上互動遊戲。（遠通電收提供）

    2025/09/13 17:08

    〔記者吳亮儀／台北報導〕遠通電收今天（13日）與交通部、台中市政府、高速公路局、國道公路警察局、靖娟兒童安全文教基金會、徐元智先生紀念基金會與統一超商，在國道清水服務區舉辦「停讓e起來、安全Tag上來-道安童樂會」公益活動，也推「校外教學安全Go」線上互動遊戲。

    交通部政務次長陳彥伯指出，今年1至6月全國交通事故死亡人數1368人，較去年同期減少68人，降幅4.7%；與前年同期相比則減少201人，降幅達12.8%；雖呈現下降，但距離年減7%的趨勢目標及「零死亡願景」仍有不小差距。

    高公局局長陳文瑞表示，今年交通安全月集結全台22縣市、14個部會及9大委員會推廣「停讓文化」，以及超過130家企業主動加入「交安守護企業」行列。除此之外，高公局致力於降低國道事故率，連續4年攜手遠通電收在國道服務區舉辦道安宣導活動，也期望各界加入倡導，提升台灣交通安全。

    遠通電收是活動主辦單位，總經理張永昌表示，遠通與uTagGo運用數位科技，除了將ETC延伸至停車便民服務，也用以守護包括兒童、高齡及聽覺障礙者在內的交通弱勢族群（Vulnerable Individual Protection Services, VIPS），未來將持續號召企業一同響應政策，以科技助力道安。

    遠通電收自2018年起參與靖娟「小黃帽計畫」，並合力製作三部「兒童道安數位教材」與交通安全繪本，累計近3千所學校申請、觸及超過30萬名學童。靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏指出，交通事故長年是造成兒童死傷的主要原因，其中高達8成為「乘客」角色，包括父母日常接送或校車及校外教學的移動需求。

    今年靖娟與遠通、uTagGo推出「校外教學安全Go」線上互動遊戲，讓師生與親子能透過平板輕鬆學習並辨識乘車、上下車及停車場環境中的潛在危險行為。遊戲網址（https://www.safego.tw/ ）。

    國道公路警察局副局長陳杏結提醒，今年國道死亡事故中，有近35%與「未繫安全帶」有關，顯示「安全帶」依然是生死關鍵，未繫安全帶者被拋出車外的機率比有繫者高3倍，致死率更高達3.6倍，警方已導入AI偵測系統監控未繫安全帶情形，並加強取締。

    遠通電收總經理張永昌配戴模擬視力老化的眼鏡，與小朋友一起體驗長者過馬路的困難。（遠通電收提供）

    遠通電收總經理張永昌配戴模擬視力老化的眼鏡，與小朋友一起體驗長者過馬路的困難。（遠通電收提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播