    首頁　>　生活

    2025台中盃街舞大賽登場 從6歲到86歲2100人尬舞

    2025台中盃街舞大賽登場，老少尬舞。（市府提供）

    2025/09/13 16:43

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2025台中盃街舞大賽」今（13）日起一連兩天市政大樓前廣場登場，吸引全國16縣市、265支隊伍齊聚台中，參賽者年齡橫跨6歲到86歲，參與人數超過2100人。

    台中盃街舞大賽已舉辦7年，已成為全國矚目的年度賽事，累積超過破萬人次參與，本屆賽事規模盛大，更以「5大亮點」帶來驚喜。

    首先便是多元共融，持續邀請身障團體參與排舞公開組，落實運動平權，其次就是女力專場，首度增設「女子1對1 Battle組」，提供女性舞者專屬舞台，鼓勵自信綻放，第三大亮點就是全齡共舞，參賽者橫跨6歲到86歲，展現街舞跨世代的魅力。

    此外，就是延續世壯運精神，邀請不老傳奇的長青街舞隊，平均71歲、最高齡86歲的「熱血阿嬤」們，以行動演繹「盡情舞動」的精神，讓運動有無限可能；最後一個亮點就是跨國齊舞，吸引日本、菲律賓、越南等國舞者參與，並開放外籍選手現場報名，打造國際交流舞台。

    2025台中盃街舞大賽登場，2100人尬舞。（市府提供）

    2025台中盃街舞大賽登場，老少尬舞。（市府提供）

    熱門推播