新世代全校式環境教育成果展 澎湖縣體育館展開

新世代全校式環境教育成果展，副議長藍凱元頒獎表揚有功人員。（記者劉禹慶攝）

2025/09/13 16:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣新世代全校式環境教育成果展，今（13）日在澎湖縣體育館展開，副議長藍凱元、澎湖縣議會秘書長鄭嘉薇、教育處長林長安及各校校長、師生多人都到會場共襄盛舉，與鄰近澎湖體育場舉辦的澎湖縣運會相互輝映，許多師生兩地跑，為澎湖培育允文允武全才學子。

此次展覽，是呼應教育部自2020年推動的「新世代環境教育發展（NEED）」理念。希望學校不只是上課學環保，更是整個校園一起行動，從課程、校園管理，到和社區的合作，全面往永續的方向轉變。現已有很多學校把永續發展目標（SDGs）融入教學，學生們也把這些概念帶回家、走進社區，變成改變的起點。而老師們更是透過資源整合、經驗分享，讓教學現場充滿熱情與創意。

今年各級學校在原有的環境教育基礎上，朝向全校式治理進行轉型與創新，從「學校治理」、「課程教學」、「校園資源管理」到「社區共學」等4大面向，進行系統性的深化與革新。

透過SDGs永續發展目標的對應，許多學校已成功將永續議題融入課程，發展出屬於在地的教學模式，並鼓勵學生成為連結家庭與社區的環境行動者，讓改變從校園出發，擴散至整個社會。今日在成果展授獎的各校師生與教育團隊的努力，不僅整合學校資源、創新教學，更積極交流與分享經驗，培養出強而有力的教學夥伴關係，共同為落實永續環境教育累積能量。

新世代全校式環境教育成果展，各界貴賓對於各校成果讚不絕口。（記者劉禹慶攝）

