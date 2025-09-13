為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮石梯坪「硨磲貝」遭盜採 巡守隊員自掏萬元賞金抓賊

    花蓮豐濱鄉石梯坪海域分布有美麗的海中玫瑰花「硨磲貝」，一朵朵色彩美麗。（陳杰敏提供）

    花蓮豐濱鄉石梯坪海域分布有美麗的海中玫瑰花「硨磲貝」，一朵朵色彩美麗。（陳杰敏提供）

    2025/09/13 16:14

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕硨磲貝有海中玫瑰花美稱，在花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會努力下，與農業部水產試驗所合作在石梯坪海域成立復育基地，卻在舉行發表會前夕，巡守隊員9日發現移植不到1週的5顆小硨磲貝遭盜採，連同周圍珊瑚挖走，巡守隊員痛心難過不已，自掏腰包拿出1萬元當賞金，希望捉到「採花賊」。

    石梯坪海域4年前啟動硨磲貝復育試驗行動，由在地的港口社區發展協會、海洋保育署、水產試驗所沿近海漁業生物研究中心等單位協助下，硨磲貝與珊瑚礁共生共榮，在海中開出一朵朵玫瑰花，色彩斑斕，預計本月27日要舉辦成果發表，但志工9日潛水卻發現，原生地編號D11以及4顆新移植不到1星期的小硨磲貝遭人盜採。

    港口社區族人陳杰敏熱愛浮潛，在潛水過程中發現石梯坪珊瑚礁、硨磲貝資源豐富，為此他也曾參觀蘭嶼、三仙台、墾丁海域潛水調查，發現石梯坪的硨磲貝尺寸及數量不輸其他區域，是硨磲貝重要的分布區域，因此社區成立巡守隊，隊員5人固定潛水監測，測量硨磲貝型態、尺寸及生長位置與環境，數量一度多達130顆，包括最多的諾亞硨磲貝、次之長硨磲貝、鱗硨磲貝，最大顆的硨磲貝長度有40公分。

    由於去年康芮颱風造成硨磲貝數量減少，剩下不到100顆，因此進行補植。陳杰敏痛心表示，復育團隊第一批復育的5顆在地野生硨磲貝，經過試驗一個月後放入海中，但不到1星期就被盜採，每一次的試驗及下水、搬運、固定及觀察記錄，都是復育人員的技術與付出，就是希望海中玫瑰花可以生長得更好，遺憾的是竟遭不肖人士盜採。

    「這不只是被偷幾顆硨磲貝而已，而是偷走了大家的努力及希望」！陳杰敏說，這讓參加的巡守隊員都非常的難過又灰心，這麼多的努力就是盼望把美麗的大海留給下一代當禮物，為此拿出一萬元當獎金，也調閱監視器，希望早日捉到盜採的不肖人士。

    編號D11的野生硨磲貝遭盜採。（陳杰敏提供）

    編號D11的野生硨磲貝遭盜採。（陳杰敏提供）

    港口社區的硨磲貝。（陳杰敏提供）

    港口社區的硨磲貝。（陳杰敏提供）

