正妹女兒照爆紅！ 「國民岳父」宣布：她遠嫁美國了

YouTube頻道「拖塞鏈」突在粉專曬出自己漂亮女兒的照片，震驚網友。（取自粉專「拖塞鏈2.0」）

2025/09/13 16:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕YouTube頻道「拖塞鏈」時常發布修理家電、水電維修等技巧的影片，頻道擁有超過8萬人訂閱，先前他突然在粉專曬出自己漂亮女兒的照片，震驚網友，許多網友更歪樓稱他為「國民岳父」。不過，近日他發文指出，女兒已經遠嫁美國，謝謝大家一路以來的陪伴與疼惜，「國民岳父，正式退役」。

「拖塞鏈」日前在粉專發文表示，過去她的女兒常常在粉專亮相，大家還因此幫他封了個響噹噹的頭銜「國民岳父」。六、七年來，看著女兒長大、工作、生活，奇怪的是，一個追求者都沒出現，讓他「國民岳父」一直當得心虛又空虛。

「沒想到，她竟然跳過台灣所有觀眾，遠嫁美國！」他表示，女兒之前拿到的是美國工作證，最近綠卡也正式通過，看女兒在照片中一手拿卡、一手拿星冰樂，看起來相當融入美國生活。「老爸雖然捨不得，但還是祝她在世界的另一端，人生比星冰樂更甜。也謝謝大家一路以來的陪伴與疼惜。」最後他也笑稱：「結果我這個國民岳父，還沒等到半個台灣女婿，就被美國人收編了啦！」

貼文PO出後，網友紛紛祝福表示：「以後你就是美國人的阿公了」、「羨慕」、「變國際岳父了」、「確實挺美的，祝她新婚與人生都愉快」、「恭喜岳父」、「恭喜了」。

