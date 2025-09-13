為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    正妹女兒照爆紅！ 「國民岳父」宣布：她遠嫁美國了

    YouTube頻道「拖塞鏈」突在粉專曬出自己漂亮女兒的照片，震驚網友。（取自粉專「拖塞鏈2.0」）

    YouTube頻道「拖塞鏈」突在粉專曬出自己漂亮女兒的照片，震驚網友。（取自粉專「拖塞鏈2.0」）

    2025/09/13 16:06

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕YouTube頻道「拖塞鏈」時常發布修理家電、水電維修等技巧的影片，頻道擁有超過8萬人訂閱，先前他突然在粉專曬出自己漂亮女兒的照片，震驚網友，許多網友更歪樓稱他為「國民岳父」。不過，近日他發文指出，女兒已經遠嫁美國，謝謝大家一路以來的陪伴與疼惜，「國民岳父，正式退役」。

    「拖塞鏈」日前在粉專發文表示，過去她的女兒常常在粉專亮相，大家還因此幫他封了個響噹噹的頭銜「國民岳父」。六、七年來，看著女兒長大、工作、生活，奇怪的是，一個追求者都沒出現，讓他「國民岳父」一直當得心虛又空虛。

    「沒想到，她竟然跳過台灣所有觀眾，遠嫁美國！」他表示，女兒之前拿到的是美國工作證，最近綠卡也正式通過，看女兒在照片中一手拿卡、一手拿星冰樂，看起來相當融入美國生活。「老爸雖然捨不得，但還是祝她在世界的另一端，人生比星冰樂更甜。也謝謝大家一路以來的陪伴與疼惜。」最後他也笑稱：「結果我這個國民岳父，還沒等到半個台灣女婿，就被美國人收編了啦！」

    貼文PO出後，網友紛紛祝福表示：「以後你就是美國人的阿公了」、「羨慕」、「變國際岳父了」、「確實挺美的，祝她新婚與人生都愉快」、「恭喜岳父」、「恭喜了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播