新北通勤走廊導入智慧交通 數據分析調整紅綠燈秒數

新北市交通局逐步在主要通勤走廊導入智慧交通科技，能即時掌握路口車流狀況，調整紅綠燈秒數。（新北市交通局提供）

2025/09/13 15:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市交通局自2019年起，逐步在主要通勤走廊導入智慧交通科技，包含AI攝影機、eTag、GVP與市政儀表板等動態號控系統，交通局表示，運用這些設備能即時掌握路口車流狀況，並透過數據分析調整紅綠燈秒數，適度放寬高流量方向的通行時間，藉此提升路口通行效率，達到有效紓解車潮、改善市民通勤品質的目標。

交通局專門委員林昭賢指出，截至今年已完成改善的運輸走廊包括汐止大同路、新台五路、五股成泰路、八里龍米路、淡水民權路、新店復興路、新烏路、中和南勢角景平路及中和中山路，共約190處路口，經實測平均可減少5％道路旅行時間、15％路口延滯。

林昭賢表示，新北市並向交通部申請到2025年智慧運輸系統發展建設計畫補助，今年針對三重新莊新北大道（中正北路~中環路三段）共21處路口及鶯歌鶯桃路（鶯歌路~永和街）共3處路口進行改善。

交通局長鍾鳴時表示，交通局多年來致力於以資訊科技與AI人工智慧改善交通服務效能，無論在縮短行車時間、提高整體車流量以及提升用路人安全已達成顯著成果，相關規劃成果將於18日研討會發表與交流。

交通局強調，未來將持續推動AI+ITS智慧運輸系統，提供交通需求預測與緊急因應，並整合智慧停車雲及智慧公運雲，完善智慧交通基礎建設並將交通資訊公開透明化，深度整合新北市交通控制運作，實現「智慧交通、人本安全、綠能永續」的發展願景。

