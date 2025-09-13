世界最美麗海灣相遇 日本靜岡縣駿河灣與澎湖灣首次交流

日本靜岡與澎湖縣都是世界最美麗海灣組織會員，首次交流茶會。（記者劉禹慶攝）

2025/09/13 15:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日本靜岡縣與澎湖縣首次的交流茶會，今（13）日在澎湖生活博物館舉行，由靜岡縣台灣事務所、澎湖縣政府、澎湖科技大學共同主辦。

此次交流茶會以兩地文化旅遊友誼為主題，包括日本富士之國靜岡縣駐台辦事處、西伊豆町政府 、澎湖各界社團、學校、工策會、旅遊處及文化局都派員參加。

請繼續往下閱讀...

靜岡縣是日本文化旅遊非常發達的地區，與台灣交流密切，是日本富士山文化遺產所在地，享有國際級的知名度，是台灣遊客嚮往的旅遊勝地，靜岡縣的伊豆半島極具海洋文化特色，轄內伊東、伊豆、西伊豆等地方多年來與澎湖友好交流，靜岡縣的駿河灣與澎湖灣更同屬世界最美麗海灣組織的會員城市。靜岡縣西伊豆町的「堂之島公園」與澎湖「奎壁山赤嶼地質公園」在2017締結友好公園，雙方交流素有淵源。

高度3776公尺的日本富士山備受日本人景仰、世界馳名，也是藝術的泉源，見證著日本每天迎來新的曙光。2013年富士山被登錄為世界文化遺產，2017年位於靜岡縣富士宮市的富士山世界遺產中心開幕，向世界傳達富士山的資訊，兼具博物館與學研機構的功能。

澎湖灣在2012年申請加入世界最美麗海灣組織，靜岡縣引以為豪的駿河灣也在2016加入成為世界最美麗海灣組織的會員。

澎湖產官學界代表齊聚一堂，未來將加強日本靜岡與澎湖交流。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法