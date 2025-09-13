方便大肚龍井居民搭公車入市區 台中325及360公車調整班次看這裡

方便大肚及龍井到市區，交通局增加325班次。（市府提供）

2025/09/13 15:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市交通局讓大肚、龍井區居民往返市區更便利，將於22日起，325路每日提供10班直達台中車站，360路則增至每日24班次，並停靠「東海別墅」、「榮總/東海大學」、「玉門路」等公車專用道站點，方便民眾原地轉乘台灣大道300～310路等幹線公車，提升通勤效率，滿足學生與通勤族需求。

近期交通局接獲地方關切，誤以為「325路被取消」，事實上，由於大肚居民希望擴大325路服務範，在與台中客運多次協商，並考量電動公車續航力及中途充電需求，決定保留部分325路全程直達市區的班次，同時將其他運能轉為360路及副線，讓有限駕駛人力發揮最大效益，也兼顧學生及通勤族平日需求。

交通局表示，電動公車具備平穩、零噪音、無廢氣等優點，深受民眾好評，但因電動公車受限於電池容量與充電條件，長距離路線如325路難以全面維持原班次，未來325路會逐步改為電動公車，因此才以「部分直達、部分轉乘」的方式調整，確保服務水準不減反增。

交通局進一步指出，360路「大肚車站－台中榮總－都會南街」行經3大公車專用道站點，民眾除可搭乘325路直達台中車站外，也能選擇搭乘360路及副線至專用道站點，再轉乘台灣大道幹線公車快速進市區。

