    生活

    國道未繫安全帶致死率高達3.6倍 警方加強宣導取締

    道安童樂會在清水服務區登場。（記者張軒哲攝）

    2025/09/13 15:18

    〔記者張軒哲／台中報導〕交通部「交通安全月」持續推廣「人本交通、停讓文化」觀念，今（13）日於國道清水服務區舉辦「停讓e起來、安全Tag上來─道安童樂會」公益活動，國道公路警察局副局長陳杏結提醒，今年國道死亡事故中，有近35%與「未繫安全帶」有關，顯示「安全帶」依然是生死關鍵，未繫安全帶者被拋出車外的機率比有繫者高3倍，致死率更高達3.6倍，警方已導入AI偵測系統監控未繫安全帶情形並加強取締。

    遠通電收攜手交通部、台中市政府、高速公路局、國道公路警察局、靖娟兒童安全文教基金會、徐元智先生紀念基金會與統一超商舉辦「道安童樂會」公益活動，活動結合親子互動體驗，特別邀請超人氣品牌 TOMICA 跨界合作，推出限量交安月聯名姓名貼，並打造「視野盲區互動」及「高齡慢行體驗」，讓道安觀念從小扎根，透過體驗換位思考，理解並尊重交通弱勢族群的用路需求，許多家長帶著孩子排隊體驗，也趁機向孩子宣導交通安全觀念。

    交通部政務次長陳彥伯致詞表示，今年1至5月全國交通事故死亡人數為1154人，年減3.9%，為108年來同期新低；行人死亡152人則為歷年第2低，僅次於111年的150人，「以人為本」的交通觀念已逐步發芽，未來交通設計將持續以「安全優先於效率」為核心，打造安全、友善的交通環境，透過公私協力與宣導，推動良好用路習慣為全民共識，邁向「零死亡願景」。

    親子排隊體驗道安宣導活動。（記者張軒哲攝）

