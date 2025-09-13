為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    瘋狂！不二坊明起停止門市販售19天 代購價翻倍飆到每盒1600元

    不二坊蛋黃酥15顆代購價已飆到1500~1600元之間。（圖由民眾提供）

    2025/09/13 15:03

    〔記者湯世名／彰化報導〕瘋狂！蛋黃酥排隊名店之一的彰化市不二坊宣布，從14日起到10月2日共19天門市將暫停販售，3到6日再恢復門市販售，大批民眾今天（13日）頂著大太陽排隊搶購，椅子部隊也再度出動，排隊人龍總計長達600多公尺，驚動警方前來維持排隊秩序，不少人一邊排隊一遍痛罵不二坊只會搞「飢餓行銷」，害他們頂著烈日排隊，不過也有民眾認為蛋黃酥好吃的很多家，自己花錢找罪受，怪不得別人。

    中秋節腳步接近，不二坊代購行情也持續狂飆，最暢銷的一盒15顆裝蛋黃酥原價750元，網路價已狂噴到1500~1600元，且要買還不見得買得到。

    不二坊公告今年中秋節電話訂單已滿，即日起到中秋節期間將不再接受訂購，此外，9月14日起至10月2日門市將暫停販售；10月3至6日開放門市販售。

    由於不二坊暫時停止門市販售長達19天，且又是中秋節送禮熱季，今天一早門市即湧入大批來自各縣市的民眾搶購，大家也顧不得目前還是農曆7月，有人大半夜就來用板凳搶位子，中正路、永安街都是排隊人龍，兩邊排隊人龍合計長逾600米，中正路周邊交通相當壅塞，違規停車相當嚴重，彰化警分局也派員前往驅趕並開單違停，並維持排隊秩序，要求店家做好人流服務，不過還是有街坊向警方抱怨不二坊長年造成交通與噪音等問題，實在令人深惡痛絕。

    不二坊15顆裝蛋黃酥代購價碼已狂飆到1500~1600元，等於每顆高達100元，且民眾預估離中秋節越近之際，代購價碼恐怕還會持續狂飆。

    員警維持秩序。（圖由民眾提供）

    椅子部隊大舉出動。（圖由民眾提供）

    不二坊前擠滿購買人潮，員警維持秩序。（圖由民眾提供）

