堅持種有機茶10餘年！ 陳金環首奪包種茶組金質獎

活動期間在市集現場下載新北行動支付APP、掃描QR碼即可獲得新北幣100元數位券折抵消費。（記者翁聿煌攝）

2025/09/13 14:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市有機運銷合作社於13、14日兩天在新店裕隆城舉辦「新北有機好茶分類分級評選頒獎典禮暨新北有機環境永續市集」，由坪林區農友陳金環獲得包種茶組金質獎，活動期間只要在市集現場下載新北行動支付APP、掃描QR碼即可獲得新北幣100元數位券（每日限量1500張），折抵現場消費使用，歡迎民眾到場參觀選購。

農業部茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩表示，今年因氣候合適，有機包種茶整體品質更佳，推薦大家購買，尤其金質獎茶葉條索緊結，茶湯蜜綠顯黃，帶有玉蘭花香、梔子花香、桂花香的濃郁香氣，滋味乾淨平衡，甘甜醇厚，充分展現有機茶鮮甜滋味。

請繼續往下閱讀...

有機茶農陳金環榮獲今年新北有機好茶評鑑金質獎，他表示，16年前因母親的一句話返鄉，接手舅舅留下的茶園，從門外漢開始學習農事，為了保護生態環境，堅持以有機與自然農法耕作，並將茶園命名為「溪山尊上」以紀念外公的山林。

陳金環在有機耕作初期因停用農藥化肥，產量一度驟減8成，但持續以手工除草、覆草輪作、施用有機質肥料等方式改善土壤，逐步讓茶園恢復生機，經過多年努力後，茶樹體質健壯、品質穩定，今年更可收成100斤茶乾，茶香濃郁，他相信善待土地必能換來純淨風味的回報，邀請民眾一同品嚐山林間的清新回甘，民眾欲購買有機茶，訂購網址請洽新北市有機運銷合作社臉書，或電洽合作社陳淑芳小姐 29153456。

新北有機環境永續市集於13、14日在新店裕隆城5樓舉行。（記者翁聿煌攝）

