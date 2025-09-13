為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    全國減產！斗六文旦節促銷 袋子裝到滿300元引搶購

    為期2天的斗六文旦節13日熱鬧開幕，果農現場促銷文旦吸引許多民眾搶購。（記者黃淑莉攝）

    為期2天的斗六文旦節13日熱鬧開幕，果農現場促銷文旦吸引許多民眾搶購。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/13 14:34

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市文旦節今（13）日在斗六膨鼠森林公園熱鬧開幕，有果農推出袋子裝滿300元、500元促銷，吸引許多民眾搶購。斗六市長林聖爵表示，受到7、8月颱風影響，全國文旦減產，斗六文旦幸運躲過2個颱風，但整體也減產約2成，大多數自產自銷的果農已賣出逾8成，提醒要買文旦的民眾要趕快買。

    斗六文旦節為期2天，現場有文旦農展售優質文旦，還有各社區精彩節目表演、手作體驗、闖關遊戲、親子大地遊戲及文旦品質評鑑特等獎、頭等獎、優等獎及優質獎表揚，吸引許多民眾前往參加及選購文旦。

    林聖爵指出，斗六文旦種植面積不到200公頃，但文旦農不斷精進栽種方式，細心呵護栽培每一顆文旦，採品質及甜度都有分級制度，果肉宛如魚翅排列有「魚翅文旦」美譽，斗六文旦已在國內建立口碑。

    斗六市農會總幹事張喬復表示，今年台南麻豆文旦因風災減產嚴重，斗六文旦幸運不受風災影響，不過因年初低溫結果率不良也減產約有2成左右，各果農都有固定客源，今年價格也不漲價，多數都已銷售8、9成，還沒賣完的也剩不多，越接近中秋越難買，要買要快。

    每年文旦季節雲林郵局推出文旦包裹專案，即日起至9月26日只要本島各縣市互寄都有優惠資費，20件以上可到府收貨，今天郵局人員也到文旦節現場協助民眾處理郵寄，郵局人員說，往年文旦郵寄件數約4萬至6萬件左右，今年因減產，加上有台南業者來買，預估今年郵寄件數約4萬件左右。

    斗六文旦節有果農推出袋子裝滿300元、500元，吸引許多民眾搶購。（記者黃淑莉攝）

    斗六文旦節有果農推出袋子裝滿300元、500元，吸引許多民眾搶購。（記者黃淑莉攝）

    斗六文旦節熱鬧開幕。（記者黃淑莉攝）

    斗六文旦節熱鬧開幕。（記者黃淑莉攝）

