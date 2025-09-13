農曆7月近尾聲 南投地院下半年首對公證結婚新人仍避開「鬼月」

民法修正從儀式婚改登記婚後，到法院公證結婚的新人愈來愈少，採該方式結婚的新人覺得儀式很隆重。（民眾提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕農曆7月已快結束，台灣民間習俗對「鬼月」有不嫁娶等禁忌，多數人都予以遵守，南投地院下半年首對公證結婚的新人，預約國曆9月底公證結婚，即避開農曆7月，南投地院表示，結婚從儀式婚改為登記結婚已17年多，至今僅1對新人選在農曆7月，而該對新人是基督徒沒有習俗禁忌。

台灣從2007年5月23日修正公布民法第982條，「結婚應以書面為之，有2人以上證人之簽名，並應由雙方當事人向戶政機關為結婚之登記」，隔年5月23日實施，即結婚從儀式婚改登記婚，17年多來因法院公證結婚不具法律效力，舉行公證結婚的也大幅減少。

南投地院統計，2007年到該院公證結婚有262對，2008年5月23日起改為登記婚，該年腰斬為101對，而2009年更只剩17對，去年只剩5對，今年上半年則有3對，下半年有新人預約本月底公證結婚，而這天已是農曆8月。儘管選擇公證結婚的對數愈來愈少，但公證結婚的新人仍會挑選特殊的節日，像2022年（民國111年）11月11日有3對，占那年的8分之3。

登記婚實施後，選擇公證結婚的新人，很多是其中一方的父母當年採公證結婚；比較特殊的原因則是為了「破煞」，因挑不到合適的吉日，「到法院（官府）結婚就破煞」；另外也有新人有「有結兩次婚的命」，因此先公證結婚，再到戶政事務所登記，等同結二次婚。

南投地院公證人黃立洲表示，10多年來印象最深刻的公證結婚新人，是對破鏡重圓的6旬夫妻，在兒女們鼓勵下選擇公證結婚，當天法院禮堂坐滿新人的兒孫，場面溫馨感人。（14:42更新）

南投地院公證結婚禮堂以前設在名間鄉的南投簡易庭，禮堂較大，張燈結綵，喜氣洋洋。

