為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    30公尺藍鯨風箏飄揚 「秋糕憩爽風大安」熱鬧登場

    大安濱海樂園沙灘有大型風箏迎風飄揚。（記者張軒哲攝）

    大安濱海樂園沙灘有大型風箏迎風飄揚。（記者張軒哲攝）

    2025/09/13 14:24

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府觀旅局今（13）日至明（14）日，於大安濱海樂園與媽祖園區舉辦「秋糕憩爽風大安」系列活動，在海灘與草地施放大型風箏，其中全台最大30公尺藍鯨風箏成為焦點。

    台中市府將去年首度舉辦並榮獲台灣活動卓越獎的「台中國際糕豐會」，移師至大安港媽祖文化園區舉行，9月13日至14日主場活動以「秋糕憩爽風大安」為主題，規劃近千人規模的「辦桌嘉年華」，由大安農會端出在地料理讓民眾品嘗。

    今日台中晴朗炎熱，仍吸引許多親子欣賞風箏迎空飛揚之美，沙灘有彩色蜈蚣、可愛恐龍等卡通造型風箏在空中壯闊飄揚，與海天美景相映，媽祖文化園區綠地有一只30公尺藍鯨風箏升空，吸引民眾拍照。

    觀旅局表示，活動內容包括「風箏奇緣」、「糕餅創藝展」、「台日漂流木藝術展」、歐彼特菈及藍色小精靈親子見面會、鼓藝陣頭、DIY體驗及保庇集章贈獎等，民眾可把握週末假期暢遊大安濱海風光。

    大安媽祖園區場館舉行「台日漂流木藝術展」。（記者張軒哲攝）

    大安媽祖園區場館舉行「台日漂流木藝術展」。（記者張軒哲攝）

    30公尺藍鯨風箏在大安媽祖園區升空。（記者張軒哲攝）

    30公尺藍鯨風箏在大安媽祖園區升空。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播