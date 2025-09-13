30公尺藍鯨風箏飄揚 「秋糕憩爽風大安」熱鬧登場

大安濱海樂園沙灘有大型風箏迎風飄揚。（記者張軒哲攝）

2025/09/13 14:24

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府觀旅局今（13）日至明（14）日，於大安濱海樂園與媽祖園區舉辦「秋糕憩爽風大安」系列活動，在海灘與草地施放大型風箏，其中全台最大30公尺藍鯨風箏成為焦點。

台中市府將去年首度舉辦並榮獲台灣活動卓越獎的「台中國際糕豐會」，移師至大安港媽祖文化園區舉行，9月13日至14日主場活動以「秋糕憩爽風大安」為主題，規劃近千人規模的「辦桌嘉年華」，由大安農會端出在地料理讓民眾品嘗。

今日台中晴朗炎熱，仍吸引許多親子欣賞風箏迎空飛揚之美，沙灘有彩色蜈蚣、可愛恐龍等卡通造型風箏在空中壯闊飄揚，與海天美景相映，媽祖文化園區綠地有一只30公尺藍鯨風箏升空，吸引民眾拍照。

觀旅局表示，活動內容包括「風箏奇緣」、「糕餅創藝展」、「台日漂流木藝術展」、歐彼特菈及藍色小精靈親子見面會、鼓藝陣頭、DIY體驗及保庇集章贈獎等，民眾可把握週末假期暢遊大安濱海風光。

大安媽祖園區場館舉行「台日漂流木藝術展」。（記者張軒哲攝）

30公尺藍鯨風箏在大安媽祖園區升空。（記者張軒哲攝）

