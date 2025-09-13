為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    蜜柑站長代言 「萌寵星球」今、明美麗島站登場

    蜜柑站長代言，高捷「萌寵星球」今、明兩天美麗島站登場。（高捷提供）

    蜜柑站長代言，高捷「萌寵星球」今、明兩天美麗島站登場。（高捷提供）

    2025/09/13 14:27

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司與墨凡商場、兔彼樂共創活動合作，今派出蜜柑站長為大型寵物主題活動「萌寵星球．今日不降落」代言，共有50攤寵物市集、10多堂專業講座、創意走秀等，9月13、14日在美麗島站盛大舉行。

    今活動由高捷超人氣「蜜柑站長」偶裝與輕軌少女隊，以「みかんちゃんが大好き~我最喜歡的蜜柑」熱力開場，吸引現場粉絲開心跟拍。

    高捷董事長楊岳崑表示，很榮幸在世界最美捷運站之一的美麗島站，與墨凡商場、兔彼樂一同發揮創意舉辦全台首創的寵物主題盛會，希望傳遞「相遇就是責任，陪伴就是一生」的責任與價值。

    墨凡商場總經理薛浚鴻指出，寵物帶有陪伴及療育飼主的重要功能，但飼主也要懂得愛護自己的寵物，這次特別安排「創意登艙寵物走秀」，希望可以讓寵物和飼主們一同化身舞台明星，共同體驗萌寵的無限魅力。

    高捷說明，本周末萌寵星球活動包含「寵物市集、寵物照護講座、公益教育宣導、治療犬互動、狗狗點心挑戰及寵物走秀」等單元，兼具娛樂、知識與公益，另有「不滅的光」繪本展與「萌寵插畫攝影展」，以藝術形式呈現人與寵物間的溫暖故事。

    舞台講座方面，由動物溝通師破解與動物溝通的迷思，透過真實案例分享如何真正傾聽愛寵心聲，分享寵物陪伴價值；也有導盲犬教育宣導、流浪犬貓照護與絕育推廣，以及治療犬互動等公益單元，活動免費入場，詳情與活動報名訊息https://www.mofan.co.com/news-detail/115/。

