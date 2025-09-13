公館圓環拆除進度大提前 李四川：65天縮短至1個月內

公館圓環拆除作業開始，李四川（中）一早視察地下道填平工程。（北市府提供）

2025/09/13 14:27

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市公館圓環今（13日）凌晨起進行地下道填平與圓環拆除作業，原先市府預計工程65天，11月16日完工。台北市副市長李四川表示，今早前往視察工程進度，灌漿填平作業超前，重新評估後，一個月內應可全部完成。

北市府欲將公館圓環拆除改為正交路口，經評估需填平地下公車專用道，今天凌晨啟動工程，公車需行駛平面道路，人行地下道也封閉，行人改走平面。

李四川今受訪表示，今天有跟新工處一起去看工地，原先因為混凝土預拌廠周六、日不出料，經過協調後，有八家廠商願意供料給市府，今凌晨0點起至6點多，已經填了約一千多方，按照這樣的進度，原先預估65天工程，應該可以在1個月內完成，把圓環工程復原，變成正交路口。

他說，原先預拌廠周六、日不出料對於工期影響很大，而地下道填平要1萬2千方，大約7至8天，就可以把地下道填平，接下來再花3至5天將自來水管改道後，加上圓環拆除工程，大約可以將工期控制在一個月內，非常感謝預拌廠願意幫忙；在施工期間，也呼籲文山、新店的朋友，多利用7折的捷運通勤。

公館圓環拆除作業開始，李四川（中）一早視察地下道填平工程。（北市府提供）

