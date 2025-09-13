為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公館圓環拆除進度大提前 李四川：65天縮短至1個月內

    公館圓環拆除作業開始，李四川（中）一早視察地下道填平工程。（北市府提供）

    公館圓環拆除作業開始，李四川（中）一早視察地下道填平工程。（北市府提供）

    2025/09/13 14:27

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市公館圓環今（13日）凌晨起進行地下道填平與圓環拆除作業，原先市府預計工程65天，11月16日完工。台北市副市長李四川表示，今早前往視察工程進度，灌漿填平作業超前，重新評估後，一個月內應可全部完成。

    北市府欲將公館圓環拆除改為正交路口，經評估需填平地下公車專用道，今天凌晨啟動工程，公車需行駛平面道路，人行地下道也封閉，行人改走平面。

    李四川今受訪表示，今天有跟新工處一起去看工地，原先因為混凝土預拌廠周六、日不出料，經過協調後，有八家廠商願意供料給市府，今凌晨0點起至6點多，已經填了約一千多方，按照這樣的進度，原先預估65天工程，應該可以在1個月內完成，把圓環工程復原，變成正交路口。

    他說，原先預拌廠周六、日不出料對於工期影響很大，而地下道填平要1萬2千方，大約7至8天，就可以把地下道填平，接下來再花3至5天將自來水管改道後，加上圓環拆除工程，大約可以將工期控制在一個月內，非常感謝預拌廠願意幫忙；在施工期間，也呼籲文山、新店的朋友，多利用7折的捷運通勤。

    公館圓環拆除作業開始，李四川（左）一早視察地下道填平工程。（北市府提供）

    公館圓環拆除作業開始，李四川（左）一早視察地下道填平工程。（北市府提供）

    公館圓環拆除作業開始，李四川（中）一早視察地下道填平工程。（北市府提供）

    公館圓環拆除作業開始，李四川（中）一早視察地下道填平工程。（北市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播