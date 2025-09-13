從課後陪伴到自信展現 新北「小衛星」舉辦成果展

新北市「小衛星」舉辦「聯合才藝成果展」，多元成果豐碩。（記者翁聿煌攝）

2025/09/13 14:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局與民間社團合作課後輔導據點「小衛星」成立邁入第7年，首度舉辦「聯合才藝成果展」，讓孩子們能在舞台上自信展現才華，彼此交流學習，社會局長李美珍說，成果展的發想源自去年孩子們受邀觀賞「波隆那世界插畫大獎展」，觀展經驗使社會局延伸規劃，讓孩子不只在畫布上揮灑創意，更能在歌舞、樂器演奏等舞台表演中盡情綻放自我。

李美珍表示，目前新北市29區共有175處小衛星據點，每年服務約7700位兒少，服務對象多為家庭資源較不足的兒少，提供課後陪伴、課業輔導，也涵蓋才藝學習與親職教育，持續「以家庭為中心、以社區為基礎」的理念，串聯在地資源，讓弱勢家庭與兒少在熟悉的環境中獲得穩定支持與持續關懷。

請繼續往下閱讀...

綽號「企鵝妹」的國小女童小緹分享，她因觀賞畫展獲得靈感，創作「企鵝買冰淇淋」漫畫故事，如今作品登上展區，她感到很有成就感，開心地說還想繼續創作更多企鵝主題作品，14歲的雰妮則以「反覆」為題，描繪少女不斷陷入虛幻夢境的掙扎；19歲的威宇則透過「破時者」畫作，表達想掌握時間、主導未來的渴望。

「小衛星」據點、「幸福種子全人關懷協會」師母楊聲俐表示，「小衛星」不只陪伴兒少，也支持青年與家庭，讓愛在新北市不斷串流循環，她期待孩子們未來吸納各界善心後，也能將愛傳承下去。

新北市微星科技公司也響應捐款500萬元善款，支持「小衛星AI科技與才藝支持計畫」，將補助50個課後照顧及安置單位，推出AI繪圖、歌唱舞蹈、說話表達、美姿美儀及球類運動等亮點課程，預計惠及2千多戶家庭，協助孩子發展多元興趣。

新北市「小衛星」成果展，現場還設有闖關活動同樂。（記者翁聿煌攝）

綽號「企鵝妹」的小緹（中）從小就愛畫畫，對於畫中劇情更是有想法，社會局長李美珍（右二）表示肯定。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法