為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    從課後陪伴到自信展現 新北「小衛星」舉辦成果展

    新北市「小衛星」舉辦「聯合才藝成果展」，多元成果豐碩。（記者翁聿煌攝）

    新北市「小衛星」舉辦「聯合才藝成果展」，多元成果豐碩。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/13 14:06

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局與民間社團合作課後輔導據點「小衛星」成立邁入第7年，首度舉辦「聯合才藝成果展」，讓孩子們能在舞台上自信展現才華，彼此交流學習，社會局長李美珍說，成果展的發想源自去年孩子們受邀觀賞「波隆那世界插畫大獎展」，觀展經驗使社會局延伸規劃，讓孩子不只在畫布上揮灑創意，更能在歌舞、樂器演奏等舞台表演中盡情綻放自我。

    李美珍表示，目前新北市29區共有175處小衛星據點，每年服務約7700位兒少，服務對象多為家庭資源較不足的兒少，提供課後陪伴、課業輔導，也涵蓋才藝學習與親職教育，持續「以家庭為中心、以社區為基礎」的理念，串聯在地資源，讓弱勢家庭與兒少在熟悉的環境中獲得穩定支持與持續關懷。

    綽號「企鵝妹」的國小女童小緹分享，她因觀賞畫展獲得靈感，創作「企鵝買冰淇淋」漫畫故事，如今作品登上展區，她感到很有成就感，開心地說還想繼續創作更多企鵝主題作品，14歲的雰妮則以「反覆」為題，描繪少女不斷陷入虛幻夢境的掙扎；19歲的威宇則透過「破時者」畫作，表達想掌握時間、主導未來的渴望。

    「小衛星」據點、「幸福種子全人關懷協會」師母楊聲俐表示，「小衛星」不只陪伴兒少，也支持青年與家庭，讓愛在新北市不斷串流循環，她期待孩子們未來吸納各界善心後，也能將愛傳承下去。

    新北市微星科技公司也響應捐款500萬元善款，支持「小衛星AI科技與才藝支持計畫」，將補助50個課後照顧及安置單位，推出AI繪圖、歌唱舞蹈、說話表達、美姿美儀及球類運動等亮點課程，預計惠及2千多戶家庭，協助孩子發展多元興趣。

    新北市「小衛星」成果展，現場還設有闖關活動同樂。（記者翁聿煌攝）

    新北市「小衛星」成果展，現場還設有闖關活動同樂。（記者翁聿煌攝）

    綽號「企鵝妹」的小緹（中）從小就愛畫畫，對於畫中劇情更是有想法，社會局長李美珍（右二）表示肯定。（記者翁聿煌攝）

    綽號「企鵝妹」的小緹（中）從小就愛畫畫，對於畫中劇情更是有想法，社會局長李美珍（右二）表示肯定。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播