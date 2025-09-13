台南家園復原慰助金核發逾12億 無人機勘災更快更準

佳里區空拍屋損復原情形。（南市府民政局提供）

2025/09/13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風造成台南多處屋損，市府啟動「家園復原慰助金」申請服務，目前已受理超過5萬件，無疑義案件核撥率達100%，累計核發金額突破12億1100萬元。仍有部分案件待進一步釐清，市府為加速審查與核定進度，擴大導入無人機空拍勘災，展現科技協助災後復原的新動能。

南市府民政局說，導入無人機的核心目的在於提升效率與公正性。一方面能快速掌握受損位置與範圍，降低人員進入民宅或攀爬屋頂的風險；另一方面，高解析影像結合地籍資料交叉比對，認定更具依據，強化透明度與公信力。經與專業團隊合作，已在佳里、下營、安南等區進行實測，成功縮短認定與溝通時間，帶動整體審查效率同步提升。

為維護資安與隱私，無人機作業全程採離線模式，不連網傳輸，影像儲存於記憶卡後交付區公所建檔，原始照片可放大檢視細節，確保證據完整且可追溯。

市長黃偉哲表示，市府以「從速、從簡、從寬、從優」原則推動災後協助，科技工具的導入能全面加快勘查與核撥節奏，並即時掌握復原情況，讓資源第一時間到位，協助受災市民安心重建。

民政局長姜淋煌則指出，無人機勘災標準作業流程（SOP）能有效降低前線人員與民眾的認定爭議，縮短審查時程。後續將持續優先協助弱勢家庭及重點區域，務求以最快速度完成核定及修繕媒合，協助民眾儘早回復正常生活。

下營區空拍屋損復原情形。（南市府民政局提供）

安南區空拍屋損復原情形。（南市民政局提供）

