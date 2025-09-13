農業部串聯通路推國產驗證 發票登錄可抽iPhone手機

農業部農糧署推廣國產驗證，並啟動一系列活動，希望吸引消費者購買國產優質驗證的農產品。（記者吳柏軒攝）

2025/09/13 13:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕農業部農糧署推廣國產驗證農產品，即便美國關稅衝擊，仍強調「台灣優先」，今（13日）更加碼宣布，9月至12月將串聯全台舉辦一系列活動，其中與8大通路商合作，民眾購買產銷履歷農產品，登錄發票與上傳照片，就可參加抽獎，有機會獲得iPhone 16手機等大獎。

農糧署副署長陳啟榮表示，全球供應鏈重組，不只半導體，農業品也是，美國總統川普雖說美國優先，但台灣當然是台灣優先，而重視食安是國際潮流，參考日本推動的綠燈籠運動，來教導國民食農教育，農業部也將愛用國產概念引入台灣，慢慢形成全民支持購買，但消費者第一步要認明產銷履歷、有機驗證、CAS優良農產品等，就可以確保國產。

請繼續往下閱讀...

為此農糧署也跟無印良品、家樂福、楓康超市、全家便利商店、美夢成真GCI在地好物市集、i郵購、台北農產運銷公司、City' super等8大通路，舉辦聯合行銷、抽獎活動及食農教育體驗等。

陳啟榮說，將從9月22日到12月舉辦一系列活動，包含商場展售、食農教育等，尤其還有發票登錄抽獎與現場滿額贈等，不只口號，更藉活動吸引民眾興趣，用需求創造供給，並帶動更好的生產誘因與動力。

農糧署指出，活動期間，消費者於合作通路購買產銷履歷農產品，單筆滿200元並完成發票登錄，上傳產品照等，即可參加抽獎，有機會獲得iPhone 16、產銷履歷蔬菜箱免費箱用1季，及通路禮券等好禮，將於12月12日透過直播公布幸運得主。

農業部推國產驗證安心GO活動，民眾消費滿額並完成發票登錄，即可參加抽獎，最大獎是iPhone 16。（記者吳柏軒攝）

農業部農糧署舉辦國產驗證，鼓勵民眾支持產銷履歷農產品，9月到12月將舉辦一系列活動，並邀請8大通路一起聯合行銷。（記者吳柏軒攝）

農業部推廣國產驗證農產品，並在台北希望市集舉辦市集展售活動。（記者吳柏軒攝）

農業部農糧署在台北希望市集舉辦展售活動，攤商掛有國產驗證標章，消費滿額可獲抽獎券，鼓勵民眾支持國產。（記者吳柏軒攝）

