為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國慶焰火9/16試放 當晚南投市10路1橋交管

    國慶焰火9月16日晚間試放，屆時南投市會有10路1橋交通管制。此為焰火示意圖。（南投縣府提供）

    國慶焰火9月16日晚間試放，屆時南投市會有10路1橋交通管制。此為焰火示意圖。（南投縣府提供）

    2025/09/13 13:22

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年雙十國慶焰火在南投施放，預估人潮逾10萬人，主辦單位9月16日晚間焰火試放，雖發數是正式的1%，但仍會湧入想先睹為快的民眾，南投縣府公告南投市試放點周邊10條道路、1座橋晚間交通管制，當晚想看焰火或附近住戶提前想好改道或停車地點，以免屆時動彈不得。

    國慶焰火今年首度在南投施放，施放地點在貓羅溪畔的道濟禪寺，因安全考量，周邊交通管制的範圍廣，而下週二9月16日晚間8點試放國慶焰火，試放300發，是正式施放的10分之1。而當天從傍晚6點起就會有10條道路交通管制，另外綠美橋從晚間7點到焰火試放完畢都雙向交管。

    16日晚間6點到10點交通管制的道路，包括：華陽路、環河道路、順溪北路、東閔路、營中路、平山坑排水路、祖祠路、育樂路、芳美路、信義街。

    南投縣府也提醒，試放焰火時，人潮眾多，視線不佳，民眾行經附近非管制路段須放慢速度，以維護自身和其他用路人的安全。

    9月16日晚間交通管制的道路，紅色的部分就是一般車輛不能進入。（南投縣府提供）

    9月16日晚間交通管制的道路，紅色的部分就是一般車輛不能進入。（南投縣府提供）

    國慶焰火試放的交管路段表。（南投縣府提供）

    國慶焰火試放的交管路段表。（南投縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播