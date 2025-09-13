國慶焰火9/16試放 當晚南投市10路1橋交管

國慶焰火9月16日晚間試放，屆時南投市會有10路1橋交通管制。此為焰火示意圖。（南投縣府提供）

2025/09/13 13:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年雙十國慶焰火在南投施放，預估人潮逾10萬人，主辦單位9月16日晚間焰火試放，雖發數是正式的1%，但仍會湧入想先睹為快的民眾，南投縣府公告南投市試放點周邊10條道路、1座橋晚間交通管制，當晚想看焰火或附近住戶提前想好改道或停車地點，以免屆時動彈不得。

國慶焰火今年首度在南投施放，施放地點在貓羅溪畔的道濟禪寺，因安全考量，周邊交通管制的範圍廣，而下週二9月16日晚間8點試放國慶焰火，試放300發，是正式施放的10分之1。而當天從傍晚6點起就會有10條道路交通管制，另外綠美橋從晚間7點到焰火試放完畢都雙向交管。

16日晚間6點到10點交通管制的道路，包括：華陽路、環河道路、順溪北路、東閔路、營中路、平山坑排水路、祖祠路、育樂路、芳美路、信義街。

南投縣府也提醒，試放焰火時，人潮眾多，視線不佳，民眾行經附近非管制路段須放慢速度，以維護自身和其他用路人的安全。

9月16日晚間交通管制的道路，紅色的部分就是一般車輛不能進入。（南投縣府提供）

國慶焰火試放的交管路段表。（南投縣府提供）

