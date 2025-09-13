為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    加熱菸開賣民團批「違法放行」 國健署回應爭議：公告將一體適用

    民團批平，「菸害防制法」明定「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物」，但國健署至今尚未公告禁止添加物清單，卻先放行加味加熱菸。（資料照）自由電子報關心您，吸菸有害健康

    2025/09/13 13:19

    〔記者邱芷柔／台北報導〕國內加熱菸將於10月11日合法開賣，共有8品項菸草柱及3款組合元件可上市販售。民間團體批評，「菸害防制法」明定「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物」，但國健署至今尚未公告禁止添加物清單，卻先放行加味加熱菸，形同公然違法。國健署今（13日）回應，所有程序均依法辦理，並無違法，未來菸品禁止添加物草案一旦公告，所有菸品都將一體適用。

    「菸害防制法」自2023年3月22日修法後規定，加熱菸等指定菸品必須通過健康風險評估，才能合法上市。經過2年審查，國健署於7月29日宣布已有2家業者14個品項「有條件通過」，包括菲○○○公司的8個品項與傑○○○公司的6個品項。昨日再公布，其中1家業者的8項菸草柱及3款載具已完成上市前文件核定，最快10月11日即可開賣。

    董氏基金會與台灣拒菸聯盟陸續發聲明痛批，國健署刻意拖延公告「禁止使用添加物」清單，卻先行放行含薄荷、藍莓與花香口味的加熱菸，形同圖利業者。且政府至今未依法公告「除菸草原味外，禁止所有加味菸品」，如今讓加味加熱菸先上市，「先上車、後補票」對年輕人造成的影響將是不可恢復的傷害。呼籲政府立即以緊急命令暫緩上市許可，依法公告全面禁止加味菸。

    對此國健署菸害防制組組長羅素英回應，目前「菸品禁止添加物」草案仍在研議中，先前二次預告已收到逾1.3萬則意見，必須召開國內外專家會議，研議務實且可執行的規範，包括檢測方式、申報機制與違規查核等。她強調，現行加熱菸審查均依「菸害防制法」規定辦理，並無違法，至於加味菸，未來草案一旦公告，不論紙菸或加熱菸，都必須依規定辦理，例如若公告禁止薄荷口味，無論紙菸、加熱菸等都不可添加。至於公告時程，因意見龐雜仍在研議中，將依法治程序進行。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

