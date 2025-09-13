為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「嘉義優鮮」東京首都圈拓點 進駐館山道之驛展售

    嘉義優鮮品牌進駐日本館山道之驛展售。（嘉義縣政府提供）

    嘉義優鮮品牌進駐日本館山道之驛展售。（嘉義縣政府提供）

    2025/09/13 13:16

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣政府推動的「嘉義優鮮」品牌，今年夏季前進日本東京首都圈千葉縣館山市「道の駅 グリーンファーム館山」（Green Farm 館山道之驛），以「從阿里山吹來的美味夏日風，在館山遇見嘉義」為主題，展售10款具代表性的嘉義農產食品，展期至9月底。

    縣府表示，館山市位於東京首都圈，距離東京都心1.5小時車程，為東京近郊熱門據點，館山道之驛年訪客量約55萬人次，假日單日可湧入約3000人次，園區結合餐飲、購物與休憩功能，展售嘉義農產品牌，直接蒐集消費者回饋，作為後續常態上架、海外通路合作的重要依據。

    縣府表示，展售品項涵蓋鳳梨酥、地瓜酥、蔬菜脆片、芭樂梅方塊酥、梅乾、烏魚子醬、麻油薑泥、阿里山烏龍茶包及精品咖啡等，兼具文化辨識度與出口潛力。

    日本消費者回饋說，「地瓜酥香脆帶甜，當作小點心剛剛好」、「鳳梨酥酸甜適中，盒裝精緻很適合送禮」、「阿里山烏龍茶茶香層次豐富」。也有旅客分享「能在館山道之驛買到台灣限定商品，剛好買回去和家人同事分享。」

    嘉義縣長翁章梁說，嘉義優鮮代表嘉義農業的創新與國際視野，縣府持續拓展日本市場，設立東京誠品生活日本橋專區，與山口縣丸久超市、大分縣丸宮超市及新鮮市場建立長期合作，推動鳳梨等農產品穩定出口，今年下半年進駐宮崎機場，品牌自首都圈延伸至南日本。

    翁章梁說，近年嘉義優鮮於日本市場的展售已有實質商機，品牌能見度提升，更推動通路合作進展，將持續導入駐點銷售與常態上架模式，積極布局日本商場，打造長久的外銷管道，民眾也可透過「台灣好農跨境電商平台」選購產品。

    嘉義優鮮集結嘉義縣優質農特產。（嘉義縣政府提供）

    嘉義優鮮集結嘉義縣優質農特產。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府拓展日本市場。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府拓展日本市場。（嘉義縣政府提供）

