台東客家文化生活節登場 料理飄香吸引人潮排隊品嚐

五色牛汶水與爌肉味粢粑，展現客家美食的創新。（記者黃明堂攝）

2025/09/13 13:14

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市公所與縣政府共同主辦客家文化生活節「食藝傳承客家親子創意料理競賽」今天在客家學堂及北町建築群登場，結合料理比賽、文化表演與美食市集，吸引親子家庭與社區團體踴躍參與，雖然天氣炎熱，但客家味飄香，吸引人潮排隊品嚐。

這項活動以「親子傳承、創意料理」為主軸，邀請大原靓妹、神仙家族、老時味、新客巧膳隊、六堆團隊、宏昌家族等6支來自客語家庭及團體參賽，現場烹調道道充滿創意與風味的客家料理，經典的梅干扣肉讓人一聞就是濃濃的客家經典美味，也有融合創意的新式料理，每一道菜都展現獨特的客家魅力，現場採取專業評審加上民眾投票雙重評分機制，由市長陳銘風與3位美食評審進行專業評比，並邀請90位現場民眾試吃投票，最後由六堆團隊獲得冠軍。

縣長饒慶鈴與市長陳銘風、共同下廚，陳銘風邊學習客家料理邊以客語與民眾互動，炒出滿場香氣與笑聲，饒慶鈴則說，在現場她吃到了加入紅龍果、金沙苦瓜的創意飯糰，以及融入國際色彩的印尼七味燉肉，在傳統中添加養生及新意的地瓜艾草的鹹湯圓、仙草雞湯、樹豆豬腳湯、五色牛汶水與滷味粢粑，讓傳統的梅干扣肉、客家米食變得更有滋味。

除料理競賽外，市立幼兒園小朋友以可愛活潑的舞蹈揭開序幕，小丑爸爸帶來氣球魔術逗趣演出，饒棣華獻唱四首客家歌曲；鐵道村晨運社、鯉魚山懷興手語研習社、花木蘭舞蹈團及瑞源客家韻藝團等在地團體也熱情演出。壓軸由台東客家福音協進會獻唱詩歌與民謠。現場更設有客語闖關遊戲、艾草香皂DIY與中秋小花籃手作等體驗攤位，大小朋友都能在遊戲與手作中學習客語與文化知識。7家在地品牌進駐客家美食市集，提供傳統小吃與特色美食，現場排隊人潮滿滿。

梅干扣肉是經典的客家美食。（記者黃明堂攝）

老中青三代客家人一起捏粢粑，傳承美食。（記者黃明堂攝）

