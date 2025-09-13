下週「國家防災日」演練，電視頻道將強制切換播防災訊息。（NCC提供）

2025/09/13 13:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）公布，因應國家防災日，「指定電視頻道播放重大訊息演練」將安排在下週三、下週五（17日、18日）兩天，會強制將用戶正在收看的頻道切換到公視指定的頻道。

NCC指出，「國家防災日」演練預先演練時間為9月17日（週三）凌晨3時到3時02分；正式演練為9月19日（週五）上午10時59分到11時01分。屆時公共電視將提供重大災害緊急警報訊息，並傳遞演練預演影像畫面傳送至各無線電視台，含台視、中視、華視、民視；有線電視系統也會強制將用戶正在收看的頻道，切換至公視的指定頻道，看到電視畫面切換不必驚慌。

這是依據內政部「114年國家防災日重大災害緊急警報訊息傳遞演練執行計畫」，發生國家級災害或重大緊急事故時，為讓政府能立即透過電視發布緊急訊息、政府重大決策和應變處置作為，9月將進行「 指定電視頻道播放重大災害緊急訊息」演練，以提升災害應變效能。

NCC也指出，另外，無線電視業者與有線電視系統於9月15日到18日期間，在全頻道播放跑馬訊息預先宣導。

