    生活

    台鐵招助理技術員58名 本薪＋獎金近5萬「績效獎金最高4.4個月」

    台鐵招助理技術員58名。（台鐵公司提供）

    2025/09/13 13:22

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（13日）宣布，為補充電務基層人力，強化鐵路營運，現正招募助理技術員正取58名（從業人員10階，另有備取68名），分發地點包含北部及花東地區單位，本薪加上獎金近5萬元，且績效獎金最高4.4個月。

    台鐵公司表示，甄試簡章已公告在台鐵公司官網（https://gov.tw/6Qs）及甄試網站（https://tradee114.twexam.com/）。報名時間自今年9月15日到10月8日止。

    台鐵公司表示，筆試將採作文及專業科目進行測驗，訂在11月1日（週六）筆試、12月7日（週日）辦理術科測驗。甄試將提供術科測驗影片，考生完成報名並通過資格審查後，可在甄試網站的考生服務網頁下載觀看影片。

    台鐵公司表示，招募職缺起薪4萬10元起，擔任現場維修工作者，依規定加發危險加給、夜點費、地域加給，合計最高7650元，每年得再依年終考核結果晉薪。

    台鐵公司表示，將另視公司營運獲利及員工個人績效表現核發從業人員經營績效獎金，最高4.4個月，並享有勞保、健保及按月提撥勞工退休金、員工及眷屬優待乘車購票、休假補助、三節禮金、職福會各項福利互助補助等福利，並有完整升遷管道與專業培訓。

