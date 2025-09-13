台中國際動漫博覽會盧秀燕扮寶可夢小智出場

市長盧秀燕（右）打扮成寶可夢的小智，而新聞局長欒治誼（左）則打扮成皮卡丘。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/13 12:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由台中市政府新聞局主辦的第九屆「台中國際動漫博覽會」今（13）日開幕，市長盧秀燕扮演寶可夢的小智，而新聞局長欒治誼則成為皮卡丘，宣布以「漫想傳說」的主題的動漫博覽會今天開展，盧秀燕表示，動漫除了是創作、娛樂也是產業，市府致力把台中打造成動漫之城，今年已是第9年，她每年都有扮演不同的角色，來表達動漫的支持。

「台中國際動漫博覽會」今起至9月21日，在市政大樓的惠中樓舉行，今天上午開幕，已有不小年輕人穿著自己喜歡的動漫角色來參觀，開幕式多位人氣Coser化身傳說角色現身，動漫歌手Ruka Banana更演唱「神魔之塔十週年紀念曲-與你相遇」，而9月20日「夢想傳說‧動漫熱舞音樂會」，不僅邀請《寶可夢》小智聲優、主題曲原唱松本梨香登台獻唱，搭配台灣人氣動漫偶像、DJ與實力歌手接力演出。

市長盧秀燕則是Cosplay 成寶可夢的小智，手中還拿著神奇寶貝球主持開幕，而新聞局長欒治誼則扮演為皮卡丘，盧秀燕表示，台中國際動漫博覽會今年首次移師到市府，因為台中市政府建築全國獨一無二，是瑞士建築師設計，搭配各種動漫展演非常合適。

盧秀燕表示，她每年都親自參加動博會的活動，每年都有扮演角色，不是市長的身分，而是Coser，下一場動漫影展，她也會Cosplay。

盧秀燕表示，除了動漫博覽會，10月也有動漫影展，台中市有首創原創漫畫的補助，經過這幾年努力，台中的動漫這幾年在國際被看到了，也產生了能量，歡迎進入動漫之城。

策展人兼台灣師範大學教授劉定綱說，今年『漫想傳說』聚焦於11部台灣原創漫畫，內容涵蓋神話、歷史到都市傳說。

台中國際動漫博覽會開幕，市長盧秀燕與多位Coser合照。（記者蘇金鳳攝）

台中國際動漫博覽會開幕，市長盧秀燕與多位Coser合照。（記者蘇金鳳攝）

台中國際動漫博覽會開幕，有不少年輕人開始在會場扮演自己喜愛的角色。（記者蘇金鳳攝）

