    首頁　>　生活

    興達電廠北側美麗身影 翠鳥流連茄萣濕地

    高市公園處公布多張翠鳥現蹤濕地照，凸顯濕地保育成效。（公園處提供）

    高市公園處公布多張翠鳥現蹤濕地照，凸顯濕地保育成效。（公園處提供）

    2025/09/13 12:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕興達電廠近期因大火而話題不少，位於電廠北側的茄萣濕地則有讓人溫馨的好消息，高市公園處公布多張翠鳥現蹤濕地照，凸顯濕地保育成效。

    工務局長楊欽富說明，翠鳥的出現不僅是視覺上的享受，更象徵茄萣濕地生態平衡與多樣性，牠們身披藍綠羽色，在枝頭間飛舞，為濕地增添繽紛色彩，也吸引不少遊客駐足欣賞與拍攝，成為當地最迷人的自然風景之一。

    公園處指出，翠鳥體型小巧，以藍綠羽毛與橙色胸腹著稱，在陽光下格外耀眼，牠們以小型魚類為主食，偏好清澈、低污染的水域，並仰賴穩定的魚蝦資源；茄萣濕地擁有平緩水流與豐富生態，正是翠鳥理想棲息地，牠們獨特的捕食方式、如魚叉般俯衝入水，也常讓人驚嘆。

    除了日常覓食，翠鳥的繁殖行為也顯示對棲地的高度依賴，台灣繁殖季多在3至7月，翠鳥會於河岸或池塘邊挖掘巢穴，形成狹長的巢道以躲避天敵，由雌雄鳥共同孵育與育雛；能否順利繁殖端賴穩定的環境與食物來源，因此翠鳥的持續棲息，也象徵濕地生態維持健康平衡。

    楊欽富表示，茄萣濕地佔地約170公頃，是高雄最具代表性的濕地之一，原為竹滬鹽田遺址，棋盤格狀的堤道是至今仍保留的獨特地景；茄萣濕地長年以來累計記錄超過140種鳥類，堪稱南台灣的重要生態寶庫，隨著濕地環境逐步改善與保育措施落實，翠鳥等留鳥能在此安心繁殖與生長，顯示這片濕地已成為支持多樣物種的重要棲地。

    高市公園處公布多張翠鳥現蹤濕地照，凸顯濕地保育成效。（公園處提供）

    高市公園處公布多張翠鳥現蹤濕地照，凸顯濕地保育成效。（公園處提供）

    熱門推播