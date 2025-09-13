為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖最快下月溢流 9/16先發細胞測試簡訊

    馬太鞍溪堰塞湖目前水位達到7成，估計下個月上旬溢流，林保署將在16日發送細胞簡訊，目的為簡訊演練，提醒民眾留意當天是否收到簡訊。（林保署花蓮分署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖目前水位達到7成，估計下個月上旬溢流，林保署將在16日發送細胞簡訊，目的為簡訊演練，提醒民眾留意當天是否收到簡訊。（林保署花蓮分署提供）

    2025/09/13 12:27

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕7月下旬薇帕颱風造成國有林地崩塌，在花蓮馬太鞍溪上游形成堰塞湖，由於滿水位蓄水量相當於一座南化水庫，目前蓄水量已達到70%，最快下月溢流，林保署花蓮分署將在下週二16日早上發布細胞測試簡訊，範圍涵蓋光復、萬榮及鳳林3鄉鎮。林保署強調，測試簡訊是為了演練發送，請民眾毋須恐慌。

    林保署花蓮分署指出，細胞簡訊測試時間是16日上午10點到12點，簡訊測試範圍包括鳳林、萬榮、光復3鄉鎮，警訊內文：「[演練][堰塞湖警報] 您位於堰塞湖影響高風險區（馬太鞍溪岸），應避免在河道活動，必要時應前往安全疏散處所避難。https://gov.tw/Vef 林業保育署02-2351-5441。[Drill]High-risk area along the Mataian River affected by a barrier lake disaster.」，也請警戒區域民眾屆時留意，是否有收到演練測試簡訊。

    林保署指出，馬太鞍溪堰塞湖今日最新監測數據，目前水位高程1117.02公尺、水深9.14公尺，湖面約105公頃，堰塞湖蓄水量約6352萬噸（滿水量約9100萬噸，已達庫容量70%），湖面距離溢流口高差約22.38公尺，假設後續無豪大雨情況，以假設日蓄水量增加90萬噸計算，可能於10月上旬壩頂溢流。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播