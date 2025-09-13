花蓮馬太鞍溪堰塞湖最快下月溢流 9/16先發細胞測試簡訊

馬太鞍溪堰塞湖目前水位達到7成，估計下個月上旬溢流，林保署將在16日發送細胞簡訊，目的為簡訊演練，提醒民眾留意當天是否收到簡訊。（林保署花蓮分署提供）

2025/09/13 12:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕7月下旬薇帕颱風造成國有林地崩塌，在花蓮馬太鞍溪上游形成堰塞湖，由於滿水位蓄水量相當於一座南化水庫，目前蓄水量已達到70%，最快下月溢流，林保署花蓮分署將在下週二16日早上發布細胞測試簡訊，範圍涵蓋光復、萬榮及鳳林3鄉鎮。林保署強調，測試簡訊是為了演練發送，請民眾毋須恐慌。

林保署花蓮分署指出，細胞簡訊測試時間是16日上午10點到12點，簡訊測試範圍包括鳳林、萬榮、光復3鄉鎮，警訊內文：「[演練][堰塞湖警報] 您位於堰塞湖影響高風險區（馬太鞍溪岸），應避免在河道活動，必要時應前往安全疏散處所避難。https://gov.tw/Vef 林業保育署02-2351-5441。[Drill]High-risk area along the Mataian River affected by a barrier lake disaster.」，也請警戒區域民眾屆時留意，是否有收到演練測試簡訊。

請繼續往下閱讀...

林保署指出，馬太鞍溪堰塞湖今日最新監測數據，目前水位高程1117.02公尺、水深9.14公尺，湖面約105公頃，堰塞湖蓄水量約6352萬噸（滿水量約9100萬噸，已達庫容量70%），湖面距離溢流口高差約22.38公尺，假設後續無豪大雨情況，以假設日蓄水量增加90萬噸計算，可能於10月上旬壩頂溢流。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法