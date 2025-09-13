引領博物館走進校園 國教院和成大合辦工作坊

協助教師善用博物館資源，國教院和成大合辦跨域工作坊。（國教院提供）

2025/09/13 12:15

〔記者林曉雲／台北報導〕教育領域和文化領域展開合作，國家教育研究院與國立成功大學公眾歷史與博物館研究室今明兩天共同舉辦跨域工作坊，關注跨域合作、人權議題及地方知識書寫等，中小學教師及博物館專業人員參與。

國教院長林從一表示，近年來課程轉型，帶來更多跨領域課程的需求，希望該工作坊為契機，促進文化領域與教育領域之間更多元交流與對話，讓博物館與教育機構能有更多共作的可能性。

請繼續往下閱讀...

文化部文化資源司副司長連丁幼說明，博物館與學校之間的關係相當緊密，無論課程研發或參訪體驗，已成為教師課程研發的重要資源及場所，文化部支持館校跨界交流，從入校課程研發，至微型展示與地方書寫工作坊，不斷深化「跨出博物館，前進校園」的合作模式，未來將持續鼓勵師生走進博物館並善用博物館資源，共同推廣教育與文化多元發展。

對於跨領域共作的嘗試，成大歷史學系副教授謝仕淵表示，從2023年起，公眾歷史與博物館研究室獲文化部補助，將研究室團隊發展的「館校合作微型策展方法」從台南推向更多地方，這次與國教院合作即是希望實踐當代博物館的社會功能，接軌教育現場，讓知識扎根在地。

第一場工作坊聚焦於「館校合作與微型策展方法學」，介紹館校合作發展經驗、協作過程及課程設計，其中側重介紹微型展示箱的展示模式，及實務策展規劃，期望透過案例介紹與實務策展規劃，協助參與者瞭解館校合作的過程與方法；第二場工作坊則聚焦於地方書寫與編輯，成大公眾歷史與博物館研究室「誌村鑑」書系團隊，分享近年來探查馬祖橋仔、台南三寮灣與蘆竹溝、嘉義市民族里的在地書寫及書籍出版編輯經驗分享。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法