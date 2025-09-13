為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南仁德中洲里三寶公仔賣萌 結合地方特色產業推展觀光

    仁德中洲里結合轄內產業三寶，打造了地瓜、番茄、胡麻的趣味公仔，相當討喜。（記者吳俊鋒攝）

    仁德中洲里結合轄內產業三寶，打造了地瓜、番茄、胡麻的趣味公仔，相當討喜。（記者吳俊鋒攝）

    2025/09/13 12:18

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕逐漸都市化發展的台南仁德中洲里，仍保有傳統鄉村的田園風情，為了推廣休閒農遊，取材轄內知名的三寶產業，打造了地瓜、番茄、胡麻等公仔裝置藝術，並結合全新設計的入口意象，成為觀光行銷的社區亮點，已完工、亮相，萌樣引起矚目。

    中洲里全新的入口意象位於當地福德祠前，還有三寶的公仔與造型椅，透過裝置藝術的布設，形塑社區亮點，另外也增闢一處洗腳池，方便在田野中焢窯、嬉戲、玩泥巴的親子使用，盡情享受農遊的樂趣。

    中洲里長葉清仁表示，入口意象涵蓋了二仁溪、保生宮與向日葵等圖騰，結合轄內重要的自然景景觀、人文風情等特色元素；而三寶藝術公仔，則是地瓜、番茄，以及胡麻種子與胡麻蒴莢，造型相當可愛，一完工亮相，就吸引附近居民圍觀。

    葉清仁說，三寶的公仔就設置在福德祠的榕樹下，造型椅則位於一旁的社區照顧關懷據點前，加上入口意象，以里民休閒廣場的概念全力規劃，並將推動為中洲樂農遊的前進基地，再串連轄內市定古蹟「二層行溪舊鐵橋」，全力行銷觀光。

    仁德區長黃素美指出，當地透過農村再生計畫爭取到經費，公所全力配合、協助，成功推動社造亮點，包含將閒置豬舍變成麻油客棧、讓荒廢哨兵站化身假日咖啡館等，都可看到中洲里的用心付出，努力值得肯定，歡迎各界一起遊賞。

    除了公仔之外，還有地瓜、胡麻、番茄的三寶造型椅。（記者吳俊鋒攝）

    除了公仔之外，還有地瓜、胡麻、番茄的三寶造型椅。（記者吳俊鋒攝）

    中洲里全新設計的入口意象，涵蓋了二仁溪、保生宮、向日葵等當地重要元素。（記者吳俊鋒攝）

    中洲里全新設計的入口意象，涵蓋了二仁溪、保生宮、向日葵等當地重要元素。（記者吳俊鋒攝）

    現場還增設了洗腳池。（記者吳俊鋒攝）

    現場還增設了洗腳池。（記者吳俊鋒攝）

    除了公仔之外，還有地瓜、胡麻、番茄的三寶造型椅。（記者吳俊鋒攝）

    除了公仔之外，還有地瓜、胡麻、番茄的三寶造型椅。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播