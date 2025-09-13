為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    俄羅斯堪察加半島外海規模7.5地震 氣象署解除海嘯威脅

    俄堪察加半島外海規模7.5地震，氣象署4連發海嘯資訊。（取自氣象署官網）

    俄堪察加半島外海規模7.5地震，氣象署4連發海嘯資訊。（取自氣象署官網）

    2025/09/13 13:00

    首次上稿 12:05
    更新時間 13:00

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（13日）上午10時38分，俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模7.5的地震。我國中央氣象署連續發布4報「海嘯消息」，並嚴密監視海嘯的後續影響。氣象署在中午確認，可以解除太平洋地區的海嘯威脅。

    俄羅斯堪察加半島東部外海發生規模7.5的地震，氣象署地震測報中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，因此接連發布4報海嘯消息，從今天上午10時48分、10時56分、11時24分、11時52分連續發布4報海嘯消息。「海嘯消息」是經氣象署評估未達前述標準，但海嘯事件可能引起民眾關切。

    更進一步的是「海嘯警訊」是經氣象署評估台灣沿海海嘯預估波高分級達1級以上，且預估3小時至6小時內抵達。「海嘯警報」是當有感地震報告內容為台灣近海發生地震規模7.0以上，震源深度淺於35公里的地震。經氣象署評估台灣沿海海嘯預估波高分級達1級 以上，且預估3小時內抵達。

    俄堪察加半島外海規模7.5地震，氣象署4連發海嘯資訊。（取自氣象署官網）

    俄堪察加半島外海規模7.5地震，氣象署4連發海嘯資訊。（取自氣象署官網）

    俄堪察加半島外海規模7.5地震，氣象署急4連發海嘯資訊。（取自氣象署官網）

    俄堪察加半島外海規模7.5地震，氣象署急4連發海嘯資訊。（取自氣象署官網）

