    首頁　>　生活

    台南東山客底文化發掘 《抱抱小蜜蜜》繪本開箱

    參觀東山龍眼焙窯。（南市客委會提供）

    參觀東山龍眼焙窯。（南市客委會提供）

    2025/09/13 13:18

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市東山客底文化發展計畫今天（13日）在東山區青山國小發表成果，包括創作專屬歌曲「走進東山」、客底東山繪本《抱抱小蜜蜜》開箱、品嘗在地美食及試玩專屬桌遊，青山小學生導覽參觀東山特色的特製龍眼窯。

    客家委員會綜合規劃處處長陳瑞榮表示，行政院客委會推動「客底文化發展計畫」原始的初衷除了將資源挹注在在客家文化重點發展區外，也聚焦在曾有客家文化脈絡的地區，希望整合學校、社區、社團的合作，深入客底聚落，帶領大家來發現、理解多元族群，欣賞、尊重不同的族群文化，感謝台南市客委會推動客底文化發展計畫，相關研究成果將納入中央施政的重要參考。

    南市客委會主委陳新裕說，這次計畫的田調嘗試建立東山客底文化脈絡，由於族群環境和語言習慣，移居台南的客家族群多隱而未顯，期待藉此計畫，探查在東山的客家族群歷史文化脈絡及生活現況，讓曾經跟客家有關聯的人找回記憶與連結，也讓更多人認識東山的客家人及其在地故事。

    發表的繪本《抱抱小蜜蜜》及桌遊卡牌，是由崑山科大老師何炳輝及學生劉晏慈共同創作設計，發想概念來自於東山擁有全台產量最多、品質最好的龍眼、龍眼蜜，透過一隻名叫「小蜜蜜」的蜜蜂視角，以充滿童趣、溫暖的方式，帶讀者擁抱龍眼窯、東原老街、伯公信仰及東山迎佛祖等東山特色，並透過卡牌遊戲也讓更多孩童們認識東山客底文化。

    客底東山繪本《抱抱小蜜蜜》開箱發表。（南市客委會提供）

    客底東山繪本《抱抱小蜜蜜》開箱發表。（南市客委會提供）

