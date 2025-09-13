大士爺祭熱鬧登場 民雄商圈今晚辦桌

民雄商圈今晚辦桌。（民雄商圈提供）

2025/09/13 11:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄大士爺祭於昨起連三天登場，民雄商圈也一同在民族路與文化路口舉辦「民雄下街文化祭-市集嘉年華」，今晚更以「山海食代，相約打貓街」為主題在民雄農會倉庫進行「民雄商圈辦桌」活動，結合經典酒家菜色、在地品牌贊助與藝術文化演出，預計吸引超過300名民眾參與，線上曝光突破10萬人。

民雄鄉長林于玲、民雄鄉民代表會主席涂文生及嘉義民雄商圈理事長許聖昌等昨在市集分享民雄在地美食給參與活動的民眾品嘗；林于玲表示，民雄大士爺祭是全台四大中元節盛事，今年嘉義民雄商圈與公所攜手推薦在地美食「魚罐頭咖啡館」咖啡、「梅姐烘焙坊」堅果塔、「真手工蛋捲」甜點等 ，讓民眾現場品嘗在地好味道，民眾於活動期間到民雄鄉農會旁的文化走廊公所攤位完成指定環保行動，可獲得「好大扇子、精美提袋、好神金幣」等好物，每人限兌換一次。

許聖昌表示，活動邀請鬍鬚豆豆樂團、慢靈魂樂團、方詠信-彈唱生活的旅人等演唱，透過市集與音樂，讓年輕世代走進廟埕，體驗屬於民雄的多元魅力。今晚的辦桌邀請三昧堂布袋戲、復古搖擺舞團隊、嘉義民族管弦樂團及駐唱歌手表演，舞台設計由2015年登錄為嘉義縣無形文化資產的「國寶級彩繪師」陳明山老師操刀，為活動增添藝術價值。

辦桌菜色有白斬雞、鹹菜豬肚、蚵仔酥、彩椒、金桔蓮藕的冷盤組合、蒸籠塔、搭配民雄阿美鳳梨入菜的鳳梨排骨、經典酒家湯品魷魚螺肉蒜、炒鱔魚、林聰明沙鍋魚頭經典湯頭、櫻花蝦油飯及鴨沐農一鴨二吃，還有尋光小徑義式冰淇淋，呈現山海食材交融的辦桌文化；活動也獲得旺萊山、阿美鳳梨與禾楓覓月旅館支持，贊助住宿休息券做為抽獎獎品。

民雄商圈店家呈現在地特色產品。（民雄鄉公所提供）

民雄商圈結合大士爺祭舉辦市集嘉年華。（民雄鄉公所提供）

