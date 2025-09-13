為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃市平鎮平興國小圖書館改善 王珮毓運用議員建議款助攻

    平興國小圖書館整修後，空間寬敞、光線明亮。（記者周敏鴻攝）

    平興國小圖書館整修後，空間寬敞、光線明亮。（記者周敏鴻攝）

    2025/09/13 12:05

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府教育局斥資220萬元、民進黨桃園市議員王珮毓運用議員建議款150萬元，推動平鎮區平興國小圖書館整修工程，更新硬體設備、優化閱讀環境，已趕在開學前完工，讓許多小學生們嗨喊：「圖書館好漂亮，以後每天都會來看書！」

    平興國小圖書館整修後，以暖色系的木質調顏色，搭配馬卡龍色的座椅，營造舒適氛圍，除了桌椅座位區外，還新增窗邊沙發區，讓小學生們能依據自己的喜好選擇自在閱讀的位置，校長楊宇峰說，圖書館空間優化後，光線變好、空間增大，相信嶄新的空間能幫助小學生們養成閱讀的好習慣，提升校內的學習氛圍，已經畢業的學生們回校看到嶄新圖書館，甚至開玩笑地說「好想再讀一次平興國小」。

    圖書館櫃台過往的設計稍高，小學生們常看不到而須跳來跳去，如今櫃台設計降低了，讓圖書館志工想跟小學生們說話，比以前方便多了，王珮毓說，舊圖書館的整體空間有待提升，很難讓小學生們有閱讀的動力，如今除了硬體設備改善，就連圖書館的入口，都加上有可愛動物的全新彩繪，讓許多小學生們更愛進圖書館看書，她看到每一位小學生閱讀時，臉上還能帶著笑容，真的很開心。

    平興國小圖書館整修後，空間寬敞、光線明亮。（記者周敏鴻攝）

    平興國小圖書館整修後，空間寬敞、光線明亮。（記者周敏鴻攝）

    平興國小圖書館整修後，增設窗邊沙發區。（記者周敏鴻攝）

    平興國小圖書館整修後，增設窗邊沙發區。（記者周敏鴻攝）

    平興國小未整修前的圖書館，空間較小、光線也較不足。（平興國小提供）

    平興國小未整修前的圖書館，空間較小、光線也較不足。（平興國小提供）

    民進黨桃園市議員王珮毓（中）曾會勘平興國小圖書館的須改善狀況。（王珮毓提供）

    民進黨桃園市議員王珮毓（中）曾會勘平興國小圖書館的須改善狀況。（王珮毓提供）

    圖
    圖
