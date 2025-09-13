宜蘭395人獲家扶獎學金 總統教育獎得主林亭萓勉不怕挫折

宜蘭家扶中心舉辦獎學金頒獎典禮，今年共有395人學業表現優良者獲獎，總頒發金額近400萬元。（記者王峻祺攝）

2025/09/13 11:33

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕就讀台北教育大學心理與諮商學系3年級的林亭萓，獲頒今年總統教育獎，長期受宜蘭家扶中心扶助的她，今天出席395人獎學金頒獎典禮，除感謝家扶援助外，也勉勵台下所有學子，要以堅定的心面對挑戰，勇敢追夢、不怕挫折。

林亭萓是新台灣之子，來自宜蘭低收入戶家庭，從小父母離異，父親又重傷，僅能仰賴輪椅度日，奶奶也因年邁跌倒住進安養院，但她不氣餒，依舊開朗向學，除已取得師培生身份，未來更要考取諮商心理師助人。

林亭萓說，感謝宜蘭家扶從她國小時一路陪伴迄今，不僅扶助學費，就連生活費、補習費也從旁協助，讓她能夠無後顧之憂的學習，獲頒總統教育獎的榮耀歸屬大家，期許所有清寒學子，無論環境多麼艱苦，都不能被打敗，努力讀書證明自己不會比別人差。

宜蘭家扶中心扶助弱勢家庭約有809戶、1921名兒少，其中超過1593人就學，平均每學期約頒發300萬元獎學金支持清寒學子，今年共有395人學業表現優良者獲頒獎學金，總頒發金額近400萬元。

宜蘭家扶中心主任陳錫平說，每名孩子都有追逐夢想的權利，家扶獎學金是支持他們勇敢追夢的重要後盾，今年共有59名大一新生入學，每人除頒發原本2萬元獎學金外，另再加碼1萬元，期盼他們能夠安心學習，在大學生活中踏實築夢。

