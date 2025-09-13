彩虹觀光巴士10月限定登場！變裝皇后、KOL帶你玩台北

為響應10月同志驕傲月，並推廣台北的多元文化，北市府觀光傳播局與「TWeen灣島皇后」合作推出「2025 Color Taipei」系列活動，特別設計「彩虹觀光巴士遊程」，將從10月3日到26日的每週四、五、六、日固定發車。（北市觀傳局提供）

2025/09/13 11:24

〔記者孫唯容／台北報導〕為響應10月同志驕傲月，並推廣台北的多元文化，北市府觀光傳播局與「TWeen灣島皇后」合作推出「2025 Color Taipei」系列活動，特別設計「彩虹觀光巴士遊程」，將從10月3日到26日的每週四、五、六、日固定發車，除了邀請知名變裝皇后及LGBT+ KOL親自導覽，帶領旅客走訪台北具代表性的LGBTQ+歷史與文化景點，並在旅途最後到合作場館欣賞變裝皇后演出。

觀傳局表示，今年「彩虹觀光巴士遊程」規劃兩大主題路線，包含經典行程「變裝巴士 Show On The Go」，以及結合同志驕傲月主題活動推出的限定「狂歡直達車 Party Tour」。觀光巴士特別邀請多位知名變裝皇后以及LGBTQ+ KOL擔任導覽人員，包括日前才在全台知名變裝皇后賽事「Drag Arena Taiwan」中大放異彩的RICO、Malisa、跩姬寶貝等皇后，以及知名脫口秀主持人瑞恩、人氣變裝創作者UG等人，他們將聯手帶領旅客深入探索西門紅樓、二二八和平公園、臺灣大學等知名地標。

觀傳局指出，今年遊程壓軸特別安排了變裝皇后演出，巴士最後一站將停留在國泰萬怡酒店或Taboo、Locker Room等性別友善酒吧，遊程票券均附一杯飲品，讓大家能愜意享受變裝皇后的迷人魅力，也為這趟旅程畫下完美句點。限定路線「狂歡直達車 Party Tour」，則是配合同志驕傲月主題活動，安排三場限定車次。民眾不僅能搭乘彩虹巴士暢遊城市風光，還能在遊程最後參與「國際變裝藝術節」、「臺灣跨性別遊行」以及「皇后更衣室決賽」等活動，體驗多元性別的精彩與能量。

觀傳局強調，台北一直以來致力於打造多元、包容、友善的城市環境，「Color Taipei」活動不僅是臺北觀光品牌的延伸，更展現出城市文化的多元面貌。「彩虹觀光巴士遊程」目前已於KKday平台開賣，凡是購買遊程，每趟次前15名購票者，還可獲得限量彩虹托特包。

