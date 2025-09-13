環遊世界經過台灣！「海上移動住宅」奧德賽郵輪首航花蓮港

奧德賽郵輪環遊世界之旅今天停靠花蓮港。（記者花孟璟攝）

2025/09/13 10:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮港今天早上迎接一艘特殊的國際郵輪奧德賽「Odyssey」，這艘郵輪的營運模式與傳統郵輪不太相同，是艘「海上的移動集合住宅」、「海上移動城鎮」，乘客可選擇搭船進行長達3年半的環球航程，或是至少住35天到120天，分段方式「居住」在船上，郵輪今早上9點停靠花蓮港後，預計明（14）日離港後還會到基隆港停泊4天，深度旅遊台灣。

迎接「Odyssey」奧德賽郵輪首度靠泊花蓮港，港公司、花蓮縣府以熱情阿美族舞蹈迎賓，共有295位國際旅客下船，安排自由行2天到花蓮各處遊玩，最遠還會到赤科山六十石山賞花、前往太魯閣國家公園旅遊，縣府也有免費接駁巴士，遊客可至花蓮轉運站轉乘「台灣好行」巴士前往太魯閣、東海岸。

花蓮港公司指出，奧德賽郵輪離開上一靠泊港日本的石垣港後，今天抵達花蓮港將靠泊2天，接下來還會到基隆港停靠4天，進行台灣的深度旅遊，且「過夜靠泊」是花蓮郵輪觀光的亮點，讓國際旅客有更多時間體驗花蓮的自然美景與人文風情，展現花蓮成為國際郵輪旅遊節點的潛力。

國際郵輪奧德賽「Odyssey」，為美國佛州的Villa Vie Residences郵輪公司所有的中型郵輪，1993年建造，為巴哈馬籍，滿載噸位約2萬4300噸，可搭載約900名旅客，每3年半環球航1次，等於是長達3年半住在「海上會動的房子」，還可以環遊世界7大洲147 個國家地區、425個港口，堪稱是超夢幻的遊輪行程，也可選擇分段，一次住1個月到3個月，每次靠港都停留2天以上，業者主打「這是一艘海上的家，是一種生活方式」。

花蓮港務分公司指出，位於太平洋左岸的花蓮港積極於郵輪行銷，以優惠費用鼓勵國際郵輪靠泊、積極參加國際郵輪論壇，向全球郵輪營運商介紹花蓮豐富的觀光資源與港口條件，今年度包括碇泊費、服務費及清潔費全免，以奧德賽郵輪來說，直接省下340萬元，因此今年度預計有20艘次郵輪靠泊，5919旅客人次到訪花蓮港，明年也將有24艘次郵輪靠泊，1萬5400人次到訪。

花蓮港安排阿美族舞蹈迎接，船上遊客尚未下船就在甲板上開心拍照。（記者花孟璟攝）

下船國際旅客看到迎賓阿美族舞者都興奮拍照。（記者花孟璟攝）

奧德賽郵輪上295名旅客下船玩花蓮。（記者花孟璟攝）

花蓮港務局服務國際旅客，提供快速通關服務。（記者花孟璟攝）

旅客服務櫃台有英語志工服務，介紹免費接駁車。（記者花孟璟攝）

搭郵輪環球世界約需3年半，圖為奧德賽郵輪行經英屬維京群島。（Villa Vie Residences提供）

奧德賽郵輪行經夏威夷。（Villa Vie Residences提供）

