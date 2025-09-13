週末晴朗午後局部雷陣雨 氣象粉專：下週這天起降雨增多

吳聖宇說，今明兩天（13至14日）持續受到太平洋高壓影響，台灣附近維持偏南到東南風環境，上午大致為晴到多雲天氣，午後各地山區仍有熱對流發展、擴散帶來局部雷雨，降雨以山區為主，平地比較有可能受影響的地方包括大台北以及西半部靠近山區的平地。（資料照）

2025/09/13 10:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險分析師吳聖宇表示，今明2天上午大致為晴到多雲天氣，午後各地山區仍有熱對流發展、擴散帶來局部雷雨，降雨以山區為主，至於22日之後是否有熱帶擾動或颱風影響？目前還言之過早，還須觀察下週台灣南邊季風低壓槽建立、發展的情況才能知道後續槽內擾動發展的趨勢。

吳聖宇說，又到了週末假期，今明兩天（13至14日）持續受到太平洋高壓影響，台灣附近維持偏南到東南風環境，上午大致為晴到多雲天氣，午後各地山區仍有熱對流發展、擴散帶來局部雷雨，降雨以山區為主，平地比較有可能受影響的地方包括大台北以及西半部靠近山區的平地，提醒午後要外出或是要前往山區、溪流邊活動的朋友還是要多留意天氣變化的情況，降雨大概持續到傍晚，入夜後又會恢復較為穩定的天氣型態。

溫度方面持續高溫炎熱，各地高溫普遍上看32至35度，大台北及西半部局部地區有36度或以上高溫發生的機會，外出時要做好防曬、防中暑的準備。

下週一（15日）起到週三（17日），隨著太平洋高壓逐漸北抬，同時南邊南海到菲律賓一帶季風低壓槽逐漸發展建立，台灣附近夾在高低壓之間，風向會轉為偏東風，風速也將增強，迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部仍將維持午後有局部短暫雷陣雨天氣，大致上仍是夏季型的天氣為主。溫度方面，大台北到西半部地區持續要留意36度或以上高溫發生的機會，偏東風環境之下，中北部地區要留意背風沉降增溫可能造成的局部高溫現象。

下週四（18日）到週末（20至21日）因為太平洋高壓繼續往北、東調整，逐漸離開台灣附近，南邊季風低壓槽則將會趁勢向北擴張，受低壓槽外圍氣流影響，台灣週邊大致維持偏東到東南風環境，但是水氣將會較為增多，迎風面東半部地區降雨較為增多，西半部的午後雷雨也將會變得比較明顯，整體天氣將變得較為不穩定一些。比較大的變數應該是需要觀察季風低壓槽內，在南海到台灣西南方海域一帶會不會有擾動發展起來的情況，目前預報資料對於這一部分的變動調整性還是頗大，不確定性很高，仍然需要再觀察，先不必太過擔心。

至於再下一週（22日之後）會不會有熱帶擾動或颱風影響？目前也還言之過早，還要先觀察下週台灣南邊季風低壓槽建立、發展的情況才能知道後續槽內擾動發展的趨勢，現在只能知道9月下旬這段期間因為季風低壓槽發展，熱帶擾動會比較活躍，這一點在先前也都有提到過，但是可能要觀察到至少下週後半整個熱帶擾動發展預報的趨勢才可能會比較明確，現在看到的、或是新聞提前臆測的都還只是存在於電腦預報模式內的變化，實際上目前連擾動的雛型都還沒有出現，待觀察一段時間比較好。

