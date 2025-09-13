汐止「新山夢湖」可賞爆紅金剛岩 湖裡還有2秘寶

汐止區新山夢湖山陵上的金剛岩，最近很熱門。（汐止區公所提供）

2025/09/13 10:43

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市汐止區的「新山夢湖」，湖裡有原生種瀕危植物黃花狸藻及保育類台灣細鯿，山稜有非常熱門的金剛岩（有人稱黑猩猩），是四季皆宜的景觀秘境，汐止區公所表示，現在正值黃花狸藻開花的時期，很適合前往健行賞花。

汐止區長林慶豐日前與議員張錦豪、白珮茹等人前往新山夢湖勘查步道與生態。張錦豪指出，夢湖是私人的土地，地主廖先生極力維護這美麗的天然美景，春夏有油桐花、杜鵑和螢火蟲，近期因山稜上金剛岩被山友貼在臉書爆紅。

張錦豪指出，黃花狸藻以及台灣細鯿等保育魚類還能清晰可見，此地的黃花狸藻生長在水面至水深1公尺處，春夏枯水期分布在稍淺的沿岸地區，在秋冬滿水期則集中在湖中央生長，特別的是黃花狸藻有捕蟲囊，是吃蚊子高手。

張錦豪指出，湖畔左右有2條山徑可通往新山，左線較稍陡，右線較緩，其中有一段頗具挑戰性，需手腳併用，新山的山頂視野廣闊，五指山、友蚋山、汐止、基隆七堵盡收眼底，還可以看到最近很熱門的金剛岩。

汐止區長林慶豐表示，台灣細鯿受土地開發及外來種影響，日漸稀少，農委會在2009年公告為第三類應予保育的野生動物，黃花狸藻是台灣瀕危的原生植物，在夢湖都可以看得到，難得的是現在正是黃花狸藻的開花期，民眾可以到新山夢湖觀賞難得自然生態。

市議員白珮茹也表示，汐止是有山有水有湖泊，自然生態豐富，也是很好的自然教室，希望政府和民眾共同來守護自然山林。

汐止新山夢湖原生種瀕危植物黃花狸藻正值開花期。（葉淑蓮提供）

汐止新山夢湖的黃花狸藻正值開花期，很適合健行賞花。（汐止區公所提供）

