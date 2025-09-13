為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市中壢「馬祖新村眷村文創園區」 開放3間眷舍招租即起徵件

    馬祖新村眷村文創園區已成為許多民眾假日出遊的好去處。（桃園市政府提供）

    馬祖新村眷村文創園區已成為許多民眾假日出遊的好去處。（桃園市政府提供）

    2025/09/13 10:27

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區「馬祖新村眷村文創園區」開放3間眷舍空間招租，前2年還提供租金優惠，桃園市政府文化局表示，即起歡迎文創業者投件，徵件到10月22日止，通過審核的申請者，未來只要通過每年的年度營運考核，就可獲得下年度的進駐資格，不會限制進駐年限。

    位於中壢區龍吉二街的馬祖新村眷村文創園區，2018年起至今，已累計28組業者進駐，經營項目包括早午餐、咖啡館、客製旗袍、手作紙藝、手作花藝、客製傢俱與工匠DIY、親子互動故事屋、眷村飲食、手作甜點、木作文創商品、天然手工冰棒、陶藝創作、寵物餐廳、梭織與渲染織品等，豐富多元，讓園區成為許多民眾假日出遊的好去處。

    文化局規劃馬祖新村眷村文創園區今年度第2次眷舍招租計畫，開放41號、45號、46號眷舍招租，文創業者即起可投件到10月22日止，文化局表示，招租計畫盼能提供文創業者展現創作與文創商品、服務的場所，並發揮產業群聚效應，持續提升園區的創意產業發展。

    想投件的文創業者可於每週五下午2點到4點場勘，但須事先登記，文化局提醒，馬祖新村眷村文創園區的營業時間是週二到週日，文創業者未來獲得進駐機會後，須配合園區營業時間開店營業，且須至少1人駐店，不得無故休店或暫停開放，若逢國定假日或彈性放假期間則須比照園區營業時間規定營業，計畫詳細內容可洽文化局官網查詢。

    馬祖新村眷村文創園區已成為許多民眾假日出遊的好去處。（桃園市政府提供）

    馬祖新村眷村文創園區已成為許多民眾假日出遊的好去處。（桃園市政府提供）

    馬祖新村眷村文創園區的眷舍招租計畫收件中。（桃園市政府提供）

    馬祖新村眷村文創園區的眷舍招租計畫收件中。（桃園市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播