桃市中壢「馬祖新村眷村文創園區」 開放3間眷舍招租即起徵件

馬祖新村眷村文創園區已成為許多民眾假日出遊的好去處。（桃園市政府提供）

2025/09/13 10:27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區「馬祖新村眷村文創園區」開放3間眷舍空間招租，前2年還提供租金優惠，桃園市政府文化局表示，即起歡迎文創業者投件，徵件到10月22日止，通過審核的申請者，未來只要通過每年的年度營運考核，就可獲得下年度的進駐資格，不會限制進駐年限。

位於中壢區龍吉二街的馬祖新村眷村文創園區，2018年起至今，已累計28組業者進駐，經營項目包括早午餐、咖啡館、客製旗袍、手作紙藝、手作花藝、客製傢俱與工匠DIY、親子互動故事屋、眷村飲食、手作甜點、木作文創商品、天然手工冰棒、陶藝創作、寵物餐廳、梭織與渲染織品等，豐富多元，讓園區成為許多民眾假日出遊的好去處。

請繼續往下閱讀...

文化局規劃馬祖新村眷村文創園區今年度第2次眷舍招租計畫，開放41號、45號、46號眷舍招租，文創業者即起可投件到10月22日止，文化局表示，招租計畫盼能提供文創業者展現創作與文創商品、服務的場所，並發揮產業群聚效應，持續提升園區的創意產業發展。

想投件的文創業者可於每週五下午2點到4點場勘，但須事先登記，文化局提醒，馬祖新村眷村文創園區的營業時間是週二到週日，文創業者未來獲得進駐機會後，須配合園區營業時間開店營業，且須至少1人駐店，不得無故休店或暫停開放，若逢國定假日或彈性放假期間則須比照園區營業時間規定營業，計畫詳細內容可洽文化局官網查詢。

馬祖新村眷村文創園區已成為許多民眾假日出遊的好去處。（桃園市政府提供）

馬祖新村眷村文創園區的眷舍招租計畫收件中。（桃園市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法