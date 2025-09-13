為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教師、中秋、雙十沒買到票別著急！金門啟動「未訂妥機位調查」

    九、十月連假連連，台金空中航線一位難求。（記者吳正庭攝）

    九、十月連假連連，台金空中航線一位難求。（記者吳正庭攝）

    2025/09/13 10:25

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，今天起至17日進行教師節、中秋及雙十節假期台金空中全航線未訂妥機位的需求意願調查，民眾可透過網路系統（https://www.flight.url.tw）登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心。

    9月、10月連假連連，由於假期接近，台金空中航班的旅運量不易預估，縣府有鑑於各航空公司台金空運第1波訂位已結束，仍有部分鄉親未能順利訂到機位返鄉，因此啟動鄉親未訂妥機位調查，據以協調交通部民用航空局及航空公司爭取加開班機。

    縣府指出，這次調查受理時間自2025年9月13日（週6）至17日（週3）共5天，調查台金5條航線機位未訂妥的鄉親需求，鄉親可透過網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心、外縣市可撥0800-318823，協助登錄需求資訊。

    縣府指出，為充分發揮空運資源最有效利用，籲請鄉親注意各連假管制期間，而為避免重複訂位影響其他旅客權益，管制期間的訂位機票都會加註「限當日有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等規範，也請注意，詳細航班資訊仍以各航空公司公告為準。

    連假管制期間：

    （1）教師節管制期間9月26日至30日。

    （2）中秋節管制期間10月3日至7日。

    （3）雙十節管制期間10月9日至13日。

    金門縣政府啟動教師、中秋及雙十節「未訂妥機位調查」。（金門縣政府提供）

    金門縣政府啟動教師、中秋及雙十節「未訂妥機位調查」。（金門縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播