教師、中秋、雙十沒買到票別著急！金門啟動「未訂妥機位調查」

九、十月連假連連，台金空中航線一位難求。（記者吳正庭攝）

2025/09/13 10:25

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，今天起至17日進行教師節、中秋及雙十節假期台金空中全航線未訂妥機位的需求意願調查，民眾可透過網路系統（https://www.flight.url.tw）登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心。

9月、10月連假連連，由於假期接近，台金空中航班的旅運量不易預估，縣府有鑑於各航空公司台金空運第1波訂位已結束，仍有部分鄉親未能順利訂到機位返鄉，因此啟動鄉親未訂妥機位調查，據以協調交通部民用航空局及航空公司爭取加開班機。

縣府指出，這次調查受理時間自2025年9月13日（週6）至17日（週3）共5天，調查台金5條航線機位未訂妥的鄉親需求，鄉親可透過網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心、外縣市可撥0800-318823，協助登錄需求資訊。

縣府指出，為充分發揮空運資源最有效利用，籲請鄉親注意各連假管制期間，而為避免重複訂位影響其他旅客權益，管制期間的訂位機票都會加註「限當日有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等規範，也請注意，詳細航班資訊仍以各航空公司公告為準。

連假管制期間：

（1）教師節管制期間9月26日至30日。

（2）中秋節管制期間10月3日至7日。

（3）雙十節管制期間10月9日至13日。

金門縣政府啟動教師、中秋及雙十節「未訂妥機位調查」。（金門縣政府提供）

