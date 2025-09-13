少子化減班 新北市教育局：大校釋出空間、創造轉型機會

曾經是因班級數和學生人數創世界紀錄的秀朗國小，也要因應少子化減班。（記者翁聿煌攝）

2025/09/13 10:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣少子化，對各級學校的入學人數帶來衝擊，即使是以往的百班大校也受程度不一的影響，新北市教育局長張明文表示，少子化雖造成班級數下降，但也讓大校釋出更多空間，進而創造轉型機會，他指出，像是新北市的秀朗國小、光華國小或中和國小等大型學校，因少子化減班所釋出的教室，就能規劃為自然、科技及藝術等專科教室，拓展學生活動場域，發展跨域生活情境教學，讓學習環境更舒適、創新教學更精緻，有助於提升教育品質。

張明文指出，教育局依「國民中小學設施設備基準」及「新北市餘裕教室活化實施要點」，定期盤點校舍空間，並結合市府跨局處政策加以活化，截至今年8月底，已活化超過2600多間教室，轉型為公共化幼兒園、托育中心、銀髮俱樂部、樂齡學習中心等，兼顧校園教育需求與社區服務，持續朝「校園與社區共好」的方向前進。

中和國小校長呂郁原說，中和國小近年也以每年約兩個班的趨勢減班，學校利用這個機會，將空餘的教室擴增成為學生體適能課程的室內空間，趁勢開闢發展陶藝、音樂等才藝課程，並且打通幼兒園教室的連通牆，帶給學童更優質的教學及活動空間，化解少子化的危機為學校發展的轉機。

