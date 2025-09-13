為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    少子化減班 新北市教育局：大校釋出空間、創造轉型機會

    曾經是因班級數和學生人數創世界紀錄的秀朗國小，也要因應少子化減班。（記者翁聿煌攝）

    曾經是因班級數和學生人數創世界紀錄的秀朗國小，也要因應少子化減班。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/13 10:05

    〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣少子化，對各級學校的入學人數帶來衝擊，即使是以往的百班大校也受程度不一的影響，新北市教育局長張明文表示，少子化雖造成班級數下降，但也讓大校釋出更多空間，進而創造轉型機會，他指出，像是新北市的秀朗國小、光華國小或中和國小等大型學校，因少子化減班所釋出的教室，就能規劃為自然、科技及藝術等專科教室，拓展學生活動場域，發展跨域生活情境教學，讓學習環境更舒適、創新教學更精緻，有助於提升教育品質。

    張明文指出，教育局依「國民中小學設施設備基準」及「新北市餘裕教室活化實施要點」，定期盤點校舍空間，並結合市府跨局處政策加以活化，截至今年8月底，已活化超過2600多間教室，轉型為公共化幼兒園、托育中心、銀髮俱樂部、樂齡學習中心等，兼顧校園教育需求與社區服務，持續朝「校園與社區共好」的方向前進。

    中和國小校長呂郁原說，中和國小近年也以每年約兩個班的趨勢減班，學校利用這個機會，將空餘的教室擴增成為學生體適能課程的室內空間，趁勢開闢發展陶藝、音樂等才藝課程，並且打通幼兒園教室的連通牆，帶給學童更優質的教學及活動空間，化解少子化的危機為學校發展的轉機。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播