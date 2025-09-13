北市公館圓環地下道封填公車改走平面 首日車流大致順暢

公車匯入車道。（記者董冠怡攝）

2025/09/13 10:08

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環及地下道封填工程今天凌晨啟動，車行地下道全線封閉，禁止車輛通行，代表公車須行駛平面道路，人行地下道各出入口也封閉，行人改走平面道路。記者實際走訪，週六截至上午八、九點，在員警協助交維下，車流大致順暢，原本途經地下道的公車，會沿著平面車道內線行駛，繞過圓環並於引道端點處附近 （已離開工區範圍），匯入既有的平面公車專用道，目前看似並無問題，但大量公車行駛平面，與汽機車爭道，仍讓人看了有點心驚，下週一上班日有待觀察。

新工處表示，灌漿車隊昨天深夜11點半進場，完成車道封閉與材料準備，凌晨啟動羅斯福路、基隆路口安全改善工程，拆除車行地下道機電設施及灌漿工程，人行地下道出入口同步封閉，人車無法通行，施工區域已設置護欄圍籬及標示，也有交維人員協助指引。

新工處提醒，今起公館周邊道路施工，行經羅斯福路四段、五段周邊時，務必減速慢行，以及注意交通動線指引。

另，羅斯福路本來就有全程走平面道路的公車，會行駛外側車道，例如208路線，此次地下道哇填平施工，是將本來在師大、公館路段走地下道的公車，移至路面上行駛。

人行道封閉。（記者董冠怡攝）

