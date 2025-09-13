難敵少子化！ 新北市排名全國前4大國小 新生減少、學校變通因應

少子化影響，連新北市的傳統百班大校都紛紛減班因應。（記者翁聿煌攝）

2025/09/13 10:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市為全國最大直轄市，人口多達4百餘萬人，仍然不敵少子化影響，曾經是全國最大國小的永和秀朗國小，3年前起入學人數銳減6個班，從原本22班降至16班，加上其餘中和、光華和莒光國小等大校減班數較少，秀朗國小預計3年內將讓出前3大校位置，秀朗國小校長曾秀珠說，雖然班級數減少，但學校充份運用空間開設專科教室，配合教師專長教學及學校升學優勢，緩和少子化影響。

新北市的永和秀朗國小、新莊光華國小、板橋莒光國小與中和國小，分別是全國班級數最多的前4大國小，顯示學區入學新生需求高，但在近3年入學人數也都在減少中，但是校方都樂觀看待，學生數下降，讓每生享有的校園活動空間增加，不再這麼擁擠。

秀朗國小邁入50個年頭，位於地狹人稠的永和，台灣人口快速成長、學校相對不足的年代，曾經以學生人數多達1萬2千5百人、225班創下世界紀錄，如今雖然學生人數只剩過往的4分之1，仍然是新北市學生數排名前3的國小。

曾秀珠說，學生入學人數減少，主要當然是人口出生率降低，她也希望教育部門能隨之減少每班學生人數，從現有的每班30人逐步降至每班25人，提升老師的關注度和教學品質。

她表示，就秀朗國小而言，學生人數及班級數減少，可以增加學校安排專科教室的空間，並且利用大校教師多的優勢，提供老師發揮專長授課的機會，給予資優班和一般班級更好的教學資源；再加上秀朗國小是永和及福和國中的學區，有些家長會選擇讓小孩在中、高年級轉入秀朗國小就讀，她認為可緩和少子化對秀朗國小的影響。

有校長建議因應少子化，能跟著降低班級學生人數，提升教學品質。（記者翁聿煌攝）

